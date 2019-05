Gravitationswellen: Erneuter Neutronenstern-Crash nachgewiesen?

Astronomen könnten erneut Signale einer Verschmelzung zweier Neutronensterne aufgefangen haben. Das berichtet das Team des Gravitationswellen-Observatoriums LIGO auf Twitter. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 25. April, hätte eines der zwei Laserinterferometer ausgeschlagen, berichten die Wissenschaftler. Auch der europäische Detektor Virgo fing zu dieser Zeit ein mögliches Signal auf. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent ginge das Raumzeitbeben auf den Zusammenstoß zweier Neutronensterne zurück, teilten die Forscher mit. Ersten Berechnungen zufolge müssten die extrem kompakten Sternleichen in einer rund 500 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie ineinandergerast sein – das Signal läge damit am Rand dessen, was die Detektoren derzeit nachweisen können.

Die Gravitationswellen erlauben jedoch nur eine grobe Ortung am Nachthimmel. Aktuell sind Astronomen in aller Welt daher dabei, die Quelle des Raumzeitbebens mit Teleskopen zu orten, sie haben deshalb vielerorts eine schlaflose Nacht hinter sich. Die Forscher müssen etwa ein Viertel des Nachthimmels absuchen. In Frage kommt offenbar eine so genannte Kilonova, die in den vergangenen Tagen am Nachthimmel aufgetaucht ist, berichtet das LIGO-Team. So nennen Astrophysiker eine rasch expandierende Blase extrem heißer Materie, die große Mengen von Strahlung abgibt und dabei so hell leuchtet wie eine ganze Galaxie. Auf Teleskopaufnahmen erscheint sie als heller Punkt, dessen Lichtspektrum sich rasch verändert. Nach aktuellem Verständnis gehen die spektakulären Himmelserscheinungen unter anderem auf den Zusammenstoß zweier Neutronensterne zurück.

Will #S190425z be another (literal) goldmine for #multimessengerastronomy just like #GW170817? This candidate is not so well pinpointed on the sky, so the search for any counterpart in (the many forms of) light will be much harder, but watch this space... #O3ishere 2/3 pic.twitter.com/5dofx5rDBe