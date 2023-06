Geschwister: Mamis und Papis kleiner Liebling

In den Augen von Stotz hat es oft wenig mit strukturellen Einflüssen wie der Geburtsreihenfolge zu tun, wenn ein Kind mehr geschätzt wird als die anderen. Oft seien eher äußere Faktoren von Bedeutung, denen Eltern ausgesetzt sind. Ein niedriges Selbstwertgefühl, Stress und finanzielle Schwierigkeiten seien etwa Aspekte, die dazu führen können, dass Mütter und Väter ein Kind bevorzugen. »Vieles wird über diese Ungleichbehandlung kompensiert«, sagt Stotz. So käme beispielsweise ein Kind, das besonders angepasst ist, Eltern entgegen, die sich ohnehin schon überfordert fühlen, im Vergleich zu Nachwuchs, der sich nicht so gut in das Familiensystem einfügt.

Die jüngsten trifft es besonders hart

Haben Kinder permanent das Gefühl, von ihren Eltern benachteiligt zu werden, kann das Folgen für die Psyche haben. Jill Suitor und ihre Kollegen fanden Hinweise darauf, dass die Betroffenen als Erwachsene häufiger Anzeichen einer Depression zeigen. Das galt vor allem dann, wenn sie den Eindruck hatten, dasjenige Kind gewesen zu sein, das am häufigsten in Konflikt mit der Mutter geriet und diese am meisten enttäuschte.

»Handelt es sich nur um eine kurze Phase, in der ein Kind bevorzugt wird, kann dies durch den anderen Elternteil kompensiert werden. Geschieht die Ungleichbehandlung über einen längeren Zeitraum, kann das starke negative Auswirkungen auf den kindlichen Selbstwert haben«, sagt auch Martina Stotz. Die Studie von Jensen und McHale deutet darauf hin, dass vor allem jüngere Geschwister leiden, wenn sie sich von ihren Eltern benachteiligt fühlen. Den Forschern zufolge befassen sich die Nesthäkchen häufiger mit der Frage, welche Rolle sie im Geschwistergefüge einnehmen – weil sie häufiger mit ihren älteren Brüdern und Schwestern verglichen werden und sich an ihnen orientieren. Sind die Jüngsten selbst das Lieblingskind von Mutter und Vater, stärkt das die Beziehung zu ihren Eltern umgekehrt in einem besonderen Maß und verleiht ihrem Selbstbewusstsein einen enormen Schub. Ältere Geschwister profitieren dagegen von einer Position als Lieblingskind deutlich weniger, leiden aber nicht so sehr, wenn sie weniger Zuneigung erhalten.

»Sowohl bei Lieblingskindern als auch bei Kindern, die benachteiligt werden, bleiben Bedürfnisse unerfüllt« Martina Stotz, Familien-, Paar- und Erziehungsberaterin

Die Studie zeigt außerdem, dass auch das Geschlecht beeinflussen kann, wie schwer ein Kind sich damit tut, nicht der Liebling der Eltern zu sein. Wird ein Geschwisterkind des anderen Geschlechts von Mutter oder Vater bevorzugt, wirkt sich das nicht so dramatisch aus wie bei einem Geschwisterchen gleichen Geschlechts.