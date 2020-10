Frühes Universum: Galaxien, gefangen im Schwarzen Netz

Astronomen haben eine aufschlussreiche Szene im frühen Universum aufgespürt: ein »kosmisches Spinnennetz« aus Gas, das ungefähr 300-mal so groß ist wie die Milchstraße. In seinem Zentrum sitzt die »Spinne« – ein Schwarzes Loch. Es kontrolliert mit seiner Masse die gesamte Struktur, darunter auch die sechs Galaxien, die sich an den Fäden des Netzes befinden.

Das Schauspiel, das gerade einmal gut 900 Millionen Jahre nach dem Urknall stattfand, könnte klären helfen, wie die supermassereichen Schwarzen Löcher, die sich im Zentrum vieler großer Galaxien finden, so schnell nach dem Urknall so viel Masse aufnehmen konnten. Das Loch im Zentrum des Netzes hat sich beispielsweise in seiner kurzen Existenz die Masse von gut einer Milliarde Sonnen einverleibt.

Wie das sein kann, untersuchen Wissenschaftler um Marco Mignoli vom Nationalen Institut für Astrophysik (INAF) in Bologna unter anderem mit Aufnahmen des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO). Die Ergebnisse ihrer Studie erscheinen aktuell im Fachmagazin »Astronomy & Astrophysics«.

Die ursprüngliche strukturbildende Triebkraft war nach den Berechnungen der Wissenschaftler aber gar nicht das Schwarze Loch, sondern ein Halo aus dunkler Materie. Er sammelte mit seiner enormen Schwerkraft das Gas aus der Umgebung ein. Dieses verdichtet sich unter seiner eigenen Schwerkraft zu »Filamenten«, den fadenartigen Strukturen des Netzes. Sie liefern den Treibstoff für das zentrale Schwarze Loch, aber nicht nur für dieses: »Die Galaxien sitzen und wachsen dort, wo die Filamente sich kreuzen«, sagt Mignoli in einer Pressemitteilung der ESO.