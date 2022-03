Geschlechtergerechte Sprache: Das Gendersternchen kehrt das Problem um

Studien in anderen Sprachen, wie Englisch, Französisch, Spanisch, waren beim generischen Maskulinum zum gleichen Ergebnis gekommen. An den Ergebnissen änderte sich auch nichts, wenn die Antworten getrennt nach Geschlechtern oder nach ihrer Einstellung zum Gendern ausgewertet wurden. Der beschriebene »Bias«, deutsch: Verzerrung, sei überdies aufgetreten, »obwohl die Versuchspersonen explizit informiert wurden, dass die beiden Genderformen alle Geschlechter repräsentieren sollten«, heißt es in der aktuellen Studie. Das lasse auf automatische Assoziationen schließen. Eine mögliche Erklärung ist semantisches Priming. Das bedeutet: Die männliche Wortform aktiviert die mentale Repräsentation von Männern und beeinflusst so die weitere Verarbeitung.

Gendern mit Sternchen dreht den Bias

Dass das Gendersternchen offenbar mehr mit Frauen verbunden wird, könnte erklären, warum sich eher Männer gegen das Sternchen wehren: Vielleicht fühlen sich manche von ihnen ebenso wenig als »Bürger*innen« wie manche Frauen als »Bürger«. Der Bias nach dem generischen Maskulinum war in der vorliegenden Studie allerdings größer als der nach dem Gendersternchen. Fraglich ist außerdem, ob sich die beiden Effekte nach jahrhundertelanger systematischer Benachteiligung von Frauen überhaupt mit einem Maß messen lassen.

Allein die Nennung beider Geschlechterformen erzeugte gleichermaßen eine Vorstellung von Männern wie Frauen. Wäre das also die beste Lösung? So weit gehen die vier Psychologinnen und Psychologen in ihren Schlussfolgerungen nicht. Sie weisen auf offene Fragen hin. Unter anderem hatten sie mit der Studie lediglich mentale Repräsentationen von Männern und Frauen untersucht, aber nicht von anderen Geschlechtsidentitäten – für die das Sternchen ebenfalls stehen soll.