Geoengineering: Riskanter Eingriff ins Wetter

An einem Nachmittag des 12. Februar 2023 fuhren zwei Männer mit einem Wohnmobil zu einem Feld außerhalb von Reno in Nevada. Auf einem tragbaren Grill entzündeten sie eine faustgroße Menge Schwefelpulver. Das gelbe Häufchen verbrannte zu farblosem Schwefeldioxid (SO 2 ). Während beißender Geruch die Luft durchdrang, fingen die Männer das Gas auf und pumpten es in einen Ballon mit dem Durchmesser eines Sonnenschirms. Zusätzlich eingefülltes Helium ließ ihn abheben und mitsamt einer daran befestigten Kamera und einem GPS-Sensor den Himmel emporsteigen. Auf seinem mehrere Stunden dauernden Weg in Richtung Stratosphäre driftete das Gespann weit nach Südwesten ab und überquerte die Berge der Sierra Nevada, bevor die Hülle platzte und den gasförmigen Inhalt frei gab. Schließlich stürzte die Vorrichtung auf eine Kuhweide in der Nähe von Stockton in Kalifornien.

Der Ballon setzte nur wenige Gramm SO 2 frei. Dennoch brach die Aktion mit einem Tabu. Dabei geht es um die Frage, ob die Menschheit chemische Substanzen in die Stratosphäre einbringen sollte, um die globale Erwärmung zu bremsen. Das freigesetzte SO 2 bildet zusammen mit Wasserdampf Tröpfchen, die in der Luft schweben und wie winzige Spiegel das einfallende Sonnenlicht zurück ins All reflektieren. Luke Iseman und Andrew Song, die Gründer des Unternehmens Make Sunsets, hatten zuvor Gutschriften an Unternehmen und Privatpersonen verkauft: Zehn US-Dollar finanzierten die Freisetzung von einem Gramm SO 2 , das nach ihren Angaben ein Jahr lang die atmosphärische Erwärmung durch eine Tonne Kohlendioxid ausgleichen würde. Ursprünglich hatten die beiden den Start in Mexiko geplant, doch nachdem die mexikanische Regierung es ihnen untersagt hatte, wechselten sie in die USA.