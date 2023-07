Geophysik: Woher stammt das Gravitationsloch im Meer?

Exklusive Übersetzung aus

In einem idealen Universum wäre die Erde eine perfekte Kugel und ihre Schwerkraft an jedem Punkt ihrer Oberfläche genau gleich groß. In der Realität ist die Erde jedoch um den Nord- und den Südpol flacher als eine echte Kugel und wölbt sich in der Nähe des Äquators aus. Außerdem üben verschiedene Regionen eine unterschiedliche Anziehungskraft aus, je nach der Masse der Erdkruste, des Erdmantels und des Erdkerns unter ihnen. Unser Planet sieht also eher wie eine Kartoffel aus: Die Erde ist daher keine Kugel, sondern ein Geoid.

Eine besonders ausgeprägte Delle im Schwerkraftfeld der Erde existiert im Indischen Ozean: das Indian Ocean Geoid Low (IOGL). Hier fällt die Schwerkraft der Erde deutlich geringer aus als im Durchschnitt. Und eine neue Studie könnte endlich den Ursprung des IOGL aufgedeckt haben: Es scheint durch Ströme geschmolzenen Gesteins verursacht zu werden, die tief unter Afrika an den Rändern der im Erdmantel absinkenden Überreste eines alten Meeresbodens aufsteigen.

Diese auffälligste Gravitationsanomalie des Planeten erstreckt sich über mehr als drei Millionen Quadratkilometer und liegt etwa 1200 Kilometer südwestlich der Südspitze Indiens. Auf Grund ihrer Größe und der Tatsache, dass der Ozean an jedem beliebigen Punkt relativ flach ist, erkennen wir diese Senke an der Oberfläche nur mit Hilfe von Satellitendaten. Infolge der geringeren Gravitation dort und der höheren Anziehungskraft der umliegenden Gebiete liegt der Meeresspiegel des Indischen Ozeans über dem Loch um enorme 106 Meter tiefer als der globale Durchschnitt, so Attreyee Ghosh, Geophysiker am Indian Institute of Science (IISc) in Bangalore und Hauptautor der in »Geophysical Research Letters« erschienenen Studie.