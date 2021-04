Prävention: Die fünf größten Gefahren für unsere Gesundheit

Sie sind die vier großen Killer: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Demenz und Diabetes – an den Folgen dieser Krankheiten sterben zwei von drei Menschen in Deutschland, wenn man die Todesursachenstatistik von 2019 zu Grunde legt. Wer also das Risiko für die vier großen Krankheiten klein hält, der tut schon mehr als nur ein bisschen für seine Gesundheit. Aber worauf kommt es dabei besonders an?

Und wie kann man sich gegen eine fünfte, immer häufiger auftauchende Bedrohung schützen, die Depression? Auch sie kann lebensgefährlich werden, zumindest aber die Lebensqualität enorm einschränken.

Ein kurzes Fünf-Punkte-Programm für den Schutz unserer Gesundheit.

Wie vermeidet man Herz-Kreislauf-Erkrankungen?

Zurzeit ist fast jeder Dritte in Deutschland von Bluthochdruck betroffen. Während hoher Blutdruck mit 20 Jahren noch sehr selten ist, haben drei Viertel aller Deutschen im Alter zwischen 70 und 79 damit Probleme. Zunächst ist es ganz normal, dass der Blutdruck mit zunehmendem Alter steigt. Die Gefäße sind mit 60 einfach nicht mehr so elastisch wie mit 20, sie können den Druck nicht mehr so gut abfedern. Und so ist ein 60-Jähriger mit einem Blutdruck von 140 zu 85 Millimeter Quecksilbersäule topfit, während dieser Wert bei einem 20-Jährigen schon als erhöht gilt. Steigt der Blutdruck im Alter aber, wie oft, noch höher, so kann das zum Problem werden. Denn dann geraten die Gefäße im Grunde unter Dauerstress. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den Gefäßen Aussackungen (Aneurysmen) bilden und dass sich in der Gefäßwand Ablagerungen bilden (Arterioseklerose).

Wird ein Gefäß durch die Ablagerungen undurchlässig, gelangt kein sauerstoffreiches Blut mehr in das Gewebe dahinter. Geschieht dies im Herzmuskel, kommt es zu einem Herzinfarkt, geschieht dies im Gehirn, ist ein Schlaganfall die Folge. Bluthochdruck erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, dass Gefäße einreißen und es zu einer Blutung kommt. Im Gehirn sorgt das dann für eine Hirnblutung; man nennt man das im Volksmund ebenfalls Schlaganfall.

Was tun, um das Risiko klein zu halten?