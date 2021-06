Covid-19: Schlecht vorbereitet in die Pandemie

Covid-19 hat das gründlich geändert. Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik rücken die institutionellen Einrichtungen der Public Health dauerhaft in den gesellschaftlichen Fokus. Das sind vor allem das Robert Koch-Institut (RKI) sowie die staatlichen und kommunalen Gesundheitsämter. Auch auf europäischer Ebene gibt es eine solche Einrichtung, das ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) mit Sitz im schwedischen Solna. Es orientiert sich am Vorbild der US-amerikanischen CDC (Centers for Disease Control and Prevention), hat aber nicht so weit gehende Zuständigkeiten wie diese.

Glossar: Epidemiologische Begriffe zur Pandemie In der täglichen Berichterstattung rund um Covid-19 tauchen immer wieder epidemiologische Maßzahlen und Begriffe auf. Um sie richtig einordnen zu können, ist es wichtig, ihre Bedeutung zu kennen. (7-Tage-)Inzidenz: Gemeldete Infektionsfälle der zurückliegenden sieben Tage pro 100 000 Einwohner. Mitunter ist die Rede von »Meldeinzidenz«, um deutlich zu machen, dass sie nichts über die Dunkelziffer aussagt. Epidemiologen definieren »Inzidenz« oft als Quotient aus aufgetretenen Fällen und Zahl der Personen, die ein Infektions- oder Erkrankungsrisiko tragen. Übertragen auf die 7-Tage-Inzidenz von Covid-19 müsste man die Fallzahl nicht auf die Populationsgröße beziehen, sondern auf die Populationsgröße abzüglich der Geimpften und der Genesenen. Exponentielles Wachstum: Begriff, der im Alltagsgebrauch einen starken Anstieg der Fallzahlen bezeichnet, abgeleitet von der Exponentialfunktion f(x) = ex. Er ist missverständlich, denn die Zahl der Infizierten entwickelt sich in einer Pandemie immer exponentiell, wenn auch mit zeitlich variierender Reproduktionszahl. Ist die Reproduktionszahl kleiner als eins, fällt sie; ist sie größer als eins, steigt sie. Ist sie gleich eins, bleibt die Zahl der Neuinfektionen konstant, lässt sich aber dennoch mit einer Exponentialfunktion (mit Exponent 0) darstellen. Kumulative Fallzahl: Gesamtzahl der Fälle, die seit Beginn der Pandemie in der jeweils interessierenden Region gemeldet worden sind. Reproduktionszahl: Mittlere Anzahl der Personen, an die ein Infizierter die Erreger weitergibt, solange er ansteckend ist. Ist die Zahl kleiner als eins, gehen die Neuinfektionen zurück. Sterbefälle: Anzahl Verstorbener, die nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert waren und im Zusammenhang mit dieser Infektion gestorben sind. Ihren Tod eindeutig der Viruserkrankung zuzuschreiben (»Kausalattribuierung«), ist – wie bei vielen anderen Erkrankungen auch – allerdings schwierig. Wahrscheinlich sterben viele Patienten nicht an, sondern mit der Erkrankung; umgekehrt gibt es zahlreiche Menschen, die an Covid-19 sterben, ohne dass dies als Todesursache erkannt wird. In welchem Ausmaß Covid-19 zu mehr Todesfällen (»Übersterblichkeit«) führt, wird laufend untersucht. Verdopplungszeit: Zeit, in der sich die Zahl der Fälle verdoppelt. Ein ähnlicher Parameter, die Halbwertszeit, dient zum Beschreiben radioaktiver Zerfälle – nur dass sie die Dauer einer Halbierung angibt.

Weil Deutschland in der Public Health vergleichsweise schwach aufgestellt war und die hiesigen Gesundheitsämter stark unter Einsparungen litten – ersichtlich etwa an der mangelhaften Ausstattung mit digitalen Datenerhebungsinstrumenten und dem verbreiteten Fehlen einer einheitlichen Meldesoftware –, traf die Covid-Pandemie das Land besonders unvorbereitet. Unter anderem deshalb übernahm die politisch-öffentliche Debatte diverse epidemiologische Begriffe ziemlich unreflektiert (siehe Glossar) und stellte sie auf inkonsistente Weise in den Fokus. War es zu Beginn der Krise noch die Verdopplungszeit, die es zu verlängern galt, avancierten zwischenzeitlich der R-Wert und jetzt die Inzidenzzahl zum vermeintlich entscheidenden Maß, an dem sich Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Lockerungen orientieren sollen.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist es wenig sinnvoll, sich auf eine einzelne Maßzahl zu konzentrieren. Einerseits lässt sich ein komplexes Pandemiegeschehen kaum mit einem einzigen Parameter beschreiben, zumal wenn er von diversen Einflussfaktoren abhängt, etwa der Testhäufigkeit, dem Funktionieren der Meldeketten oder der Anzahl bereits geimpfter Personen. Andererseits verlieren Maßzahlen deutlich an Wert, wenn sie direkt zum Ziel von Interventionen gemacht werden – denn das verführt zu einem Ausweichverhalten, welches ihre Aussagekraft reduziert. Dieses Phänomen ist als Goodharts Gesetz bekannt (siehe Kasten »Goodharts Gesetz«). So könnte die Orientierung an der Inzidenzzahl zur Folge haben, dass Verantwortliche weniger testen (lassen) oder Testergebnisse verzögert melden, um die Inzidenz eines Gebiets nicht über bestimmte Schwellenwerte steigen zu lassen, ab denen Einschränkungen in Kraft treten.

Goodharts Gesetz Der britische Ökonom Charles Goodhart, Berater der Bank of England und Professor an der London School of Economics, hat in den 1970er Jahren ein Prinzip zur Verwendung von Zielzahlen formuliert: »Jede beobachtete statistische Kennzahl ist nur zu gebrauchen, solange auf sie kein Druck ausgeübt wird.« Anders ausgedrückt: Wird eine Maßzahl zu einem Ziel erklärt, ist sie nicht länger eine gute Maßzahl. Beispielsweise wäre es eine schlechte Idee, Chirurgen nach der Erfolgsquote ihrer Operationen zu beurteilen und zu bezahlen. Ob der Erfolg an der Genesungszeit oder der Überlebensrate der Patienten gemessen würde oder an der Stärke der Nebenwirkungen oder an den Kosten eines Eingriffs – in jedem Fall würden die Chirurgen komplizierte Operationen schon bald vermeiden, da diese ihre Erfolgsbilanz negativ zu beeinflussen drohten. Wird in der Covid-Pandemie die Inzidenzzahl zum Ziel gemacht, entstehen Anreize, sie durch weniger Tests oder verzögerte Meldung von Fallzahlen künstlich zu senken.

Der unzureichend geübte Umgang der Politik mit epidemiologischen Maßzahlen traf auf eine Medienlandschaft, die in weiten Teilen unerfahren im Umgang mit Zahlen überhaupt war. Viele Medienanstalten haben ihre Wissenschaftsredaktionen in den zurückliegenden Jahren reduziert oder ganz aufgelöst, was das unreflektierte Übernehmen epidemiologischer Begriffe und ihre fehlende Einordnung begünstigt hat. So wären mehr seriöse Vergleiche zwischen den Risiken einer Sars-CoV-2-Infektion und anderen Gesundheitsgefahren wünschenswert gewesen.