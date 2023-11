Bewusstseinsforschung: Ab wann kann man KI wie Chat-GPT ein Bewusstsein zusprechen?

Bewusstsein kann in Prozessoren nicht entstehen

Eine wichtige Eigenschaft von KI-Systemen ist, dass sie auf Computerprozessoren laufen. Diese machen nichts anderes, als lange Folgen von Nullen und Einsen nach festgelegten Regeln zu verarbeiten. Jede noch so komplizierte Frage an ein KI-System führt letzten Endes zu einer Folge aus Nullen und Einsen, die durch Prozessoren gejagt wird. Die Antwort des Systems ist eine Darstellung der Ergebnisse dieser Jagd. Die Ausgabe ist also bloß das Resultat einer genau definierten Berechnung. In jedem Prozessor gibt es eine ganze Reihe von Mechanismen, die Abweichungen von den festgelegten Regeln erkennen und sofort korrigieren.

Das lässt sich nutzen, um etwas über den bewussten Zustand eines Computers herauszufinden. Wenn ein Programm eine sinnvolle Aussage über das eigene Bewusstsein macht, dann muss das »Bewusstsein« des Programms einen merklichen Einfluss auf die Rechenschritte des Systems haben. Die Aussage »Ich bin gerade bewusst« muss in irgendeiner Weise davon abhängen, ob das System zum Zeitpunkt der Aussage bewusst ist oder nicht, sonst ist sie bedeutungslos. Fachleute sprechen von »dynamischer Relevanz«. Bewusstsein muss dynamisch relevant sein, wenn wir uns darüber austauschen oder es wissenschaftlich studieren wollen. Wir können als Menschen schließlich auch Dinge unbewusst (instinktiv oder im Schlaf) tun und erkennen einen Unterschied zu Handlungen, die bewusst geschehen.

In den Regeln, welche die Berechnungen von Prozessoren definieren, kommt Bewusstsein aber nicht vor. Weil Prozessoren diese Regeln jedoch aufs Genaueste erzwingen, kann Bewusstsein keinen Unterschied in den Berechnungen erreichen. Jeglicher Ansatz eines Unterschieds würde sofort korrigiert. Falls Bewusstsein also dynamisch relevant ist, kann es in modernen Prozessoren (und darum auch in KI-Systemen) nicht entstehen, wie wir in einer im April 2023 veröffentlichten Arbeit erklären.

Logische Zusammenhänge wie der oben ausgeführte liefern aktuell die konkretesten Hinweise auf – oder in diesem Fall gegen – das Bewusstsein von künstlicher Intelligenz. Die rasante Entwicklung von KI stellt unsere Gesellschaft vor große moralische, juristische und praktische Herausforderungen. Um für diese gewappnet zu sein, muss die Frage nach dem Bewusstsein von KI-Systemen genauer erforscht werden. Die Bewusstseinsforschung steht erst am Anfang. Angesichts der enormen Bedeutung des Bereichs arbeiten Fachleute unterschiedlicher Disziplinen auf Hochtouren daran, so dass viele neue Entwicklungen zu erwarten sind.