Beobachtungstipps: Helle Gasriesen dominieren die Nacht

Merkur kann in den ersten Augusttagen tief am Morgenhimmel erhascht werden. Er wandert der Sonne entgegen und verschwindet zum Ende der ersten Augustwoche: Am Monatsersten steht er zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand −6 Grad; gegen 05:11 Uhr MESZ) sechs Grad über dem Nordosthorizont; am 8. August ist es zur gleichen Zeit nur noch ein Grad. Seine scheinbare Helligkeit steigt im gleichen Zeitraum von –0,9 auf −1,4 mag. Während dieser Sichtbarkeitsperiode begegnet Merkur an der Himmelssphäre dem Planetoiden (4) Vesta. Der 8,3 mag helle Kleinplanet steht am Morgen des 3. August nur 16 Bogenminuten, also etwa einen halben Vollmonddurchmesser, nordöstlich des Planeten. Wegen der einsetzenden Dämmerung und der niedrigen Horizonthöhe wird es trotz Merkurs Schützenhilfe nicht einfach, Vesta als schwachen Lichtpunkt im Teleskop zu erkennen. Nach dem 8. August wird Merkur für den restlichen Monat unbeobachtbar; am 17. August steht er in oberer Konjunktion mit der Sonne.

Venus erreicht am 13. August ihre größte westliche Elongation; ihr Winkelabstand von der Sonne beträgt an diesem Tag knapp 46 Grad. Mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa −4,4 mag steht sie unübersehbar am Morgenhimmel. Die Venus geht während des gesamten Monats recht konstant gegen 02:30 Uhr MESZ auf. Ihr scheinbarer Durchmesser schrumpft im Lauf des Augusts von 27,0 auf 19,7 Bogensekunden; ihre Lichtphase nimmt dabei von 43 auf 59 Prozent zu. Die Halbphase (Dichotomie) erreicht sie am 12. August. Sehenswert ist die Passage der abnehmenden Mondsichel nördlich von der Venus vom 15. auf den 16. August (siehe Grafik unten).

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mond und Venus | Am 15. August gegen 5 Uhr MESZ verabreden sich der abnehmende Mond und Venus zu einem Rendezvous am Morgenhimmel mit 5 Grad Sicherheitsabstand.

Mars finden wir im Sternbild der Fische. Er entwickelt sich im August zum Planeten für fast die gesamte Nacht: Am Monatsersten geht er um 23:29 Uhr auf; am Monatsletzten erscheint er bereits um 21:51 Uhr auf der Himmelsbühne und kulminiert – knapp 47 Grad hoch und stolze −1,8 mag hell – um 04:29 Uhr, also bereits anderthalb Stunden vor Beginn der bürgerlichen Dämmerung. Im Teleskop wächst das Scheibchen des Roten Planeten bis zum Monatsende auf 18,9 Bogensekunden. Damit beginnt die beste Beobachtungsphase des Mars-Jahres 2020, das mit der Opposition am 14. Oktober seinen Höhepunkt erreichen wird: Noch ist im Teleskop die Lichtphase von 87 (1. August) bis 92 Prozent (31. August) zu erkennen. Bei klarer, ruhiger Luft lassen sich dunkle Albedostrukturen sowie die südliche Polkappe identifizieren. Dazu ist ein Teleskop mit wenigstens 100 Millimeter freier Öffnung und Vergrößerungen ab 200-fach zu empfehlen. Am Morgen des 9. August finden wir den abnehmenden Mond etwa drei Grad südwestlich des Mars (siehe Grafik unten).

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mars und Mond | Der in den nächsten Wochen heller werdende Mars ist auch ohne Teleskop ein Hingucker: Die Begegnungen des Mondes mit dem Roten Planeten können wir jeweils frühmorgens mit einem Fernglas oder mit dem bloßem Auge erblicken.

Jupiter bleibt im Monat nach seiner Opposition der dominierende Planet des Nachthimmels. Bereits vor Ende der Abenddämmerung finden wir ihn, −2,7 mag hell, im Südosten – stets mit Saturn im Schlepptau. Am Monatsersten kulminiert der Riesenplanet um 00:03 Uhr, am 31. August bereits um 21:55 Uhr. Seine Untergangszeiten verfrühen sich zeitgleich von 04:14 auf 01:59 Uhr. Die beste Zeit für die Jupiterbeobachtung verlagert sich also in die erste Nachthälfte. Mit maximal knapp 18 Grad im Sternbild Schütze erreicht Jupiter jedoch nur um die Kulminationszeit eine akzeptable Höhe über dem Südhorizont. Im Teleskop schrumpft das Jupiterscheibchen kaum merklich von 47 auf 44 Bogensekunden (gemessen am Äquator). Die Zeiten sind also nach wie vor günstig zur Beobachtung des Planeten, seiner Wolkenstrukturen und der Licht- und Schattenspiele seiner vier großen Monde. Der Begleiter der Erde begegnet Jupiter in diesem Monat gleich zweimal: Vom 1. auf den 2. August passiert er den Planeten rund zwei Grad südlich; die dichteste Annäherung ereignet sich gegen 03:20 Uhr am Morgen des 2. August (siehe Grafik unten links). Am 29. August finden wir den Mond etwa drei Grad südwestlich des Planeten (siehe Grafik unten rechts).