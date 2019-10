Beobachtungstipps: Herbstmonat der Gasplaneten

Merkur erreicht am 20. Oktober seinen größten östlichen Winkelabstand (Elongation) zur Sonne. Er steht an diesem Tag 25 Grad östlich von ihr. Es zeigt sich, dass dieser Wert allein noch keine gute Sichtbarkeit bedeutet: Merkur bleibt unsichtbar, weil in Mitteleuropa im Oktober die Ekliptik abends nur sehr flach zum Horizont steht und Merkur sich außerdem südlich dieser imaginären Linie befindet.

Venus steht östlich der Sonne und damit am Abendhimmel – zu sehen ist unser Nachbarplanet aber bestenfalls ab Ende der zweiten Monatshälfte und dann bei Ende der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand – 6 Grad) nur etwa zwei Grad hoch über dem Südwesthorizont in der Abenddämmerung. Für eine sinnvolle Beobachtung steht die Ekliptik noch zu flach. Erst ab Dezember wird sich Venus auffällig hell am Abend zeigen.

Mars stand am 2. September in Konjunktion und damit aus Sicht der Erde hinter der Sonne. Im Oktober erscheint er langsam wieder am Himmel. Frühaufsteher können den Roten Planeten mit einsetzender Dämmerung über dem Ostsüdosthorizont im Sternbild Jungfrau finden. Er geht etwa gegen 06:20 Uhr MESZ auf. Ende des Monats steht er mit Beginn der nautischen Dämmerung schon rund sechs Grad hoch. Mars ist etwa 1,8 mag hell. Im Teleskop erscheint er als ein nur 3,6 Bogensekunden großes Scheibchen.