Kometeneinschläge, Vulkanausbrüche, Massensterben – all das durch die so schwer greifbare Dunkle Materie? Das jedenfalls folgt aus dem Modell der »Dark Disk«, entwickelt im Jahr 2013 von Lisa Randall und Matthew Reece: Nach dieser Vorstellung liegt in der Ebene der Milchstraße eine zweite, unsichtbare Scheibe Dunkler Materie.

Denkbar wäre das, wenn die Dunkle Materie nicht nur aus einem Elementarteilchen besteht, sondern aus mehreren Partikelarten, die teilweise aneinanderreiben. Dann könnte sich der Dunkelstoff statt in einer diffusen Wolke in einer Scheibe sammeln – mit potenziell drastischen Folgen für die Erde.

So schlugen Randall und Reece vor, dass die Dunkle Materie Kometen aus dem äußeren Sonnensystem in Richtung Erde ablenken und so verheerende Einschläge verursachen könnte. Der Theorie zufolge passiert das etwa alle 35 Millionen Jahre, wenn die Erde die Dunkle Scheibe kreuzt. Damit ließe sich vielleicht sogar der Untergang der Dinosaurier erklären, spekulierte Randall.

Doch die meisten Fachleute haben Zweifel an der Zyklus-Theorie, und nun scheint sie endgültig in unüberwindbaren Konflikt mit astronomischen Daten geraten zu sein: Eine Gruppe um Katelin Schutz von der University of California in Berkeley hat die lokale Schwerkraftverteilung in der Umgebung der Sonne vermessen, und zwar mit Hilfe des ersten Sternenkatalogs des Gaia-Satelliten und dem älteren Tycho-Katalog. Anhand der Relativbewegungen von Sternen konnten die Forscher ermitteln, wie viel Masse höchstens in Form Dunkler Materie in der Scheibenebene konzentriert sein kann. Das Fazit: Es sei viel zu wenig für Randalls Theorie, schreibt das Team im Fachmagazin »Physical Review Letters«.