Datenanalyse: KI findet unzählige Bäume in der Wüste

Die Trockengebiete Westafrikas sind viel dichter bewachsen als bisher gedacht. Mit Hilfe hochauflösender Satellitenbilder und eines Maschinenlern-Algorithmus entdeckte eine Arbeitsgruppe mehr als 1,8 Milliarden Bäume in den Trockengebieten Westafrikas. Wie das Team um Martin Brandt von der Universität Kopenhagen in »Nature« schreibt, haben bisherige Untersuchungen in der Region den Baumbestand besonders der trockenen Gebiete deutlich unterschätzt. Insgesamt 11 000 Satellitenbilder mit einer Auflösung von einem halben Meter ließ das Team von einem Algorithmus untersuchen, den es zuvor mit händisch identifizierten Bäumen in solchen Satellitenbildern trainiert hatte. Sogar die Wüste zeige eine überraschend hohe Baumdichte, berichtet das Team.

Der Algorithmus identifiziert Bäume mit mehr als drei Quadratmetern Kronenfläche. Zum Rand der Wüste hin zeigt sich das erwartete Muster: je mehr Regen, desto mehr Bäume. Allerdings stehen sogar in der trockensten Wüste im Durchschnitt noch 0,7 solche Bäume pro Hektar – weit mehr als gedacht. Zwar sei die Baumbedeckung insgesamt niedrig, heißt es in der Veröffentlichung, aber die große Zahl einzeln stehender Bäume stelle die verbreitete Erzählung von der Ausbreitung der Wüsten in Trockengebieten in Frage.

Solche isolierten Bäume sind bisher nur wenig erforscht, ihre Bedeutung für Tiere und Wasserhaushalt in trockenen Ökosysteme ist jedoch immens. Derartige Effekte könnten nun mit der neuen Technik systematisch erforscht werden. Außerdem verspricht die automatisierte Analyse von Satellitenbildern ein viel genaueres Bild vom Baumbestand der Erde. Das Verfahren hat allerdings auch Grenzen. So verliert es unterhalb einer bestimmten Kronengröße schnell an Genauigkeit, und ebenso, wenn sich in feuchteren Gebieten Kronen überlappen.