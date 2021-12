Klimawandel: Die Ernährung, die die Welt retten soll

Es ist möglich, zehn Milliarden Menschen gesund zu ernähren, ohne die Ökosysteme weiter zu zerstören

(Tim Lang, Forscher für Ernährungspolitik)

Trotz dieser Kritik hat die Diät Umweltbelange in den Vordergrund gerückt: »Bis zur EAT-Lancet-Studie war es den politischen Entscheidungsträgern wohl nicht bewusst, dass die Nachhaltigkeit in diese globale Diskussion über die Ernährungsumstellung einbezogen werden sollte«, sagt Anne Elise Stratton, Wissenschaftlerin für Lebensmittelsysteme an der University of Michigan. Die Diät ist keine Einheitsempfehlung, betont Marco Springmann, Lebensmittelwissenschaftler an der University of Oxford, der dem EAT-Lancet-Kernmodellierungsteam angehörte.

Seit der Veröffentlichung des Berichts haben sich Gesundheitswissenschaftler auf der ganzen Welt mit der Frage beschäftigt, wie die Diät für Menschen weltweit realistisch gestaltet werden kann, egal ob es sich um übergewichtige Erwachsene oder unterernährte Kinder handelt. Ernährungswissenschaftler wissen, dass sich die meisten Verbraucher nicht an die Ernährungsrichtlinien halten. Daher suchen einige Wissenschaftler nach Wegen, die Menschen zu einer gesunden, nachhaltigen Ernährung zu bewegen.

In Schweden testen Patricia Eustachio Colombo, Ernährungswissenschaftlerin am Karolinska-Institut in Stockholm, und ihre Kollegen eine nachhaltige Ernährung in Schulen. Mit ihrer Arbeit knüpfen sie an eine soziale Bewegung an, die in den skandinavischen Ländern unter dem Namen »New Nordic Diet« (neue nordische Ernährung) entstanden ist und den Verzehr traditioneller, nachhaltiger Lebensmittel wie saisonales Gemüse und Fleisch aus Freilandhaltung fördert.

Wie in Schweden heimlich das Schulessen verbessert wurde

Eustachio Colombo und ihre Kollegen analysierten mit Hilfe eines Computeralgorithmus das bestehende Schulessen an einer Grundschule mit etwa 2000 Schülern. Der Algorithmus schlug vor, wie das Essen nahrhafter und klimafreundlicher gestaltet werden könnte, zum Beispiel durch die Reduzierung der Fleischmenge in einem typischen Eintopf und die Zugabe von mehr Bohnen und Gemüse. Die Kinder und Eltern wurden darüber informiert, dass das Mittagessen verbessert wurde, kannten aber keine Details, sagt Eustachio Colombo. Die meisten Kinder hätten es nicht bemerkt, und es gab nicht mehr Lebensmittelabfälle als zuvor. Das gleiche Experiment wird nun mit 2800 Kindern wiederholt.