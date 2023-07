Klimawandel: Es grünt nicht mehr in Spanien

Zum wiederholten Mal im Jahr 2023 hat eine Hitzewelle Spanien im Griff, landesweit steigen die Temperaturen Anfang Juli auf über 40 Grad Celsius. Brütend heiß ist es vor allem im Süden des Landes, dort werden sogar mehr als 45 Grad Celsius erwartet. Die Hitze bringt die Menschen an die Belastungsgrenze, nachts kühlt es in den großen Städten kaum unter 25 Grad Celsius ab. Regen oder Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht, bis Monatsende dürfte es verbreitet trocken bleiben. Und der Hochsommer hat auf Iberischen Halbinsel gerade erst richtig begonnen.

Immer wieder Spanien: Das Land hat sich zu einem Hotspot des Klimawandels entwickelt, die Hitze setzt immer früher im Jahr ein und dauert häufig bis weit in den Herbst. Zudem heizt die Sonne das Land immer stärker auf, Temperaturen jenseits der 45 Grad Celsius treten mittlerweile jeden Sommer auf. Verschärfend hinzu kommt die Trockenheit: Im Sommer regnet es in großen Teilen des Landes immer weniger, dabei fällt in der heißen Jahreszeit ohnehin selten etwas Abkühlung vom Himmel. Jetzt bleibt aber auch im Winter häufiger der Regen aus.

Das Ergebnis: Große Teile Spaniens leiden unter der verheerendsten Dürre seit Jahrzehnten. Es regnet weniger und unregelmäßiger. Seit 2017 liegen die Niederschläge landesweit unter dem Schnitt, zudem verdunstet immer mehr Wasser aus den Böden. Deshalb kann sich regional die Hitze nun verstärken. Zwar habe es vor ein paar Wochen ein paar lokale Starkregenfälle gegeben, sagt Erich Fischer, Klimaforscher an der ETH Zürich, zuletzt sogar eine verheerende Sturzflut in Saragossa. Aber an vielen Orten habe sich die Trockenheitslage dadurch nicht entspannt. Der Dürremonitor der EU zeigte über Monate ein völlig ausgedörrtes Land, verbreitet herrscht Alarmstufe Rot, die höchste aller Dürrestufen. Die Brandgefahr ist entsprechend extrem, im Hinterland sogar äußerst extrem. Nirgendwo in Europa ist die Gesamtlage so dramatisch wie in Spanien.