Leitfähigkeit: Quanten-Lawine macht Isolator zum Metall

Bei manchen Materialien kann man zwischen isolierendem und metallischem Zustand umschalten. Doch mitunter klaffen Theorie und Experiment bei der Frage auseinander, wann und weswegen genau ein Nichtleiter zum Leiter wird. Darum hat ein Team um Jong Han von der University of Buffalo eine mikroskopische Erklärung entwickelt, die verschiedene Ansätze zusammenführt.

Aus elektronischer Sicht verhalten sich Metalle und Nichtleiter grundverschieden. Erstere transportieren Strom sehr gut, durch Letztere wandern die Ladungsträger hingegen nicht so leicht hindurch. Manchmal, etwa in einem starken elektrischen Feld oder bei Erhitzen, findet aber ein Übergang statt – dann transportiert ein Nichtleiter plötzlich Strom. Hineingeschleuste Elektronen reißen die im Isolator vorhandenen Elektronen regelrecht mit. Der Effekt heißt deshalb Lawinendurchbruch, und er lässt sich für bestimmte Bauteile in der Mikroelektronik gezielt nutzen.

Das Phänomen wurde bereits in den 1930er Jahren vom sowjetischen Physiker Lev Landau und seinem US-Kollegen Clarence Zener beschrieben. Doch bis heute sind Details der dahinterliegenden Mechanismen umstritten. Ob ein Material ein Isolator oder ein Metall ist (oder etwas dazwischen – ein Halbleiter), erklärt auf quantenmechanischer Ebene das Modell der so genannten Energiebänder. Die Elektronen in der Umgebung eines Atoms können nur gewisse Energiebereiche ausfüllen, Zustände dazwischen sind quantenphysikalisch nicht erlaubt. Bei einem Isolator befinden sich alle verfügbaren Elektronen im »Valenzband« und sind relativ stark an ihre Atomrümpfe gebunden. Im »Leitungsband« könnten sie sich frei zwischen den Atomen im Material bewegen. Dazwischen liegt eine verbotene Zone, die so genannte Bandlücke. Für einen Übergang fehlt den Elektronen die Energie. In einem Leiter hingegen gibt es keine Bandlücke. Hier liegen Valenz- und Leitungsband so nah beieinander, dass Elektronen leicht anregt werden können, so dass sie in Letzteres übergehen.