Metallischer Wasserstoff: Das Unmögliche wird bei 577 Gigapascal möglich

In den folgenden Jahrzehnten versuchten Forschende immer wieder, metallischen Wasserstoff herzustellen – bisher ohne Erfolg. Zwar behauptete im Jahr 2017 eine Forschungsgruppe, das Material bei einem Druck von 495 Gigapascal mit Hilfe einer Diamantstempelzelle erzeugt zu haben, doch die Ergebnisse werden bis heute angezweifelt. Tatsächlich wird Wasserstoff inzwischen Materialien beigemischt, die Fachleute bei nicht ganz so hohen Drücken zu Hochtemperatursupraleitern verwandeln möchten: So veröffentlichte dieselbe Forschergruppe um Ranga Dias von der University of Rochester kürzlich einen Fachartikel, laut dem es ihr gelungen sei, einen Supraleiter bei Raumtemperatur und einem Druck von einem Gigapascal zu erzeugen. Dabei verwendeten die Forschenden ein Gemisch aus Lutetium, Stickstoff und Wasserstoff.

Während diese außergewöhnliche Behauptung auf einen Beweis in Form von unabhängigen experimentellen Wiederholungen wartet, ist derzeit immer noch nicht ganz klar, bei welchem Druck reiner Wasserstoff metallisch werden würde – und ob er dann überhaupt auch bei Raumtemperatur supraleitend wäre.

Wie man metallischen Wasserstoff theoretisch vorhersagt

Hier setzt nun die Forschungsarbeit von Lorenzo Monacelli von der Universität La Sapienza in Rom und seinem Team an: Die Forscher haben berechnet, ab welchem Druck sich Wasserstoff in metallischen, atomaren Wasserstoff verwandeln sollte. In ihren Simulationen mussten sie dabei nicht nur die Wechselwirkungen zwischen den Elektronen berücksichtigen, sondern auch die Bewegungen der Atomkerne. So erhielten sie ein simuliertes Phasendiagramm von Wasserstoff bei hohen Drücken.