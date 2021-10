Lithium: Weißes Gold aus Deutschlands Geothermieanlagen

Zunächst wird in Bruchsal dem rund 130 Grad warmen Geothermalwasser die Wärmeenergie entzogen, bis es auf 60 Grad abgekühlt ist. Dann erst soll es in die Lithium-Extraktionsanlage geleitet werden – das Temperaturzeitfenster ist also klein. Nach wenigen Minuten wird das Wasser weiter in den Untergrund geleitet, bevor es in den kritischen Ausfällungstemperaturbereich kommt. Kölbel resümiert: »Im Labor hat alles gnadenlos gut funktioniert, ob es das auch in der Praxis tut, muss die Pilotanlage aber erst beweisen.«

Die geothermische Strom- und Wärmeproduktion werde durch die Lithiumgewinnung nicht gestört. Auch eine Lithiumausdünnung ist laut Kölbel in Bruchsal nicht zu befürchten, da sein Team bereits im Jahr 2012 Untersuchungen mit einem Markierungsstoff vorgenommen hatte. Anderthalb Jahre nachdem sie den Stoff, auch Tracer genannt, in das zurückgeleitete Thermalwasser gegeben hatten, stellten sie fest, dass insgesamt nur ein minimaler Anteil wieder in der Produktionsbohrung aufgetaucht war, der Rest musste sich also diffus im Untergrund verteilt haben. »Man kann sich ein zerklüftetes System aus Rissen in den Gesteinen vorstellen, in denen das Wasser herumfließt und sich im far field verteilt«, sagt Kölbel.

Ob sich das Wasser dabei wieder mit Lithium anreichern könnte, ist eine andere Frage für die Wissenschaft. Dafür müsste man wissen, woher das Lithium im Tiefenwasser des Oberrheingrabens überhaupt kommt.

Während die geologischen Formationen im Norddeutschen Becken eher wie ein Schichtkuchen im Untergrund angeordnet sind und somit insbesondere das Rotliegend als adäquater Kandidat für die Nutzung von Geothermie und als Lithiumquelle in Frage kommt, verhält sich die Geologie im Oberrheingraben komplizierter.