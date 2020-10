Plastikmüll: Zurück in den Kreislauf

Spätestens hier kommt das »rohstoffliche« oder »chemische« Recycling ins Spiel: Mit chemischen Verfahren lassen sich selbst aus stark verunreinigten Polymermischungen Ausgangsmaterialien für die Kunst- und Kraftstoffproduktion sowie für die petrochemische Industrie zurückgewinnen. Das gelingt auf verschiedene Arten: Bei der Solvolyse beispielsweise trennt man Verunreinigungen und vermischte Plastiksorten mit Hilfe von Lösungsmitteln voneinander und erhält so reine Kunststoffe. Dabei bleiben, wie beim mechanischen Recycling, die langen Polymerketten erhalten. Die typisch chemischen Verfahren Pyrolyse, Vergasen und Verölen hingegen zerlegen die Ketten durch Einwirkung von Druck, Hitze und Katalysatoren. Bei einfachen Plastiksorten wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) ist es so möglich, die Monomere zurückzugewinnen – das sind die Grundbausteine, also die kleinsten, sich wiederholenden Einheiten, aus denen die Polymere aufgebaut sind. In den meisten Fällen entstehen dadurch jedoch Mischungen aus verschiedenen Bruchstücken: Molekülen, wie sie in Erdöl oder Erdgas enthalten sind. Aus diesem künstlichen Rohöl erzeugen die Unternehmen wiederum Kraftstoffe, Plastik sowie weitere Chemikalien.

»Das ist zunächst einmal eine ganz charmante Idee, ist aber nicht so einfach, wie es klingt«, erläutert Thomas Probst, Referent für die mittelständische private Entsorgungswirtschaft im Fachverband Kunststoffrecycling beim Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE). »Kunststoffe haben eine komplexe Matrix.« Und das macht chemische Verfahren sehr energieaufwändig und somit bislang unökonomisch.

Bereits in den 1980er und 1990er Jahren forschte die Industrie intensiv nach Möglichkeiten der rohstofflichen Verwertung von Kunststoffabfällen. Die Pyrolyse galt damals als das Verfahren der Wahl, um die steigende Plastikflut zu bekämpfen. Doch auf Grund technischer und wirtschaftlicher Probleme kam es nie zu großtechnischen Anwendungen. Viele Anlagen mussten unter enormen Verlusten wieder schließen.

Nach fast 30 Jahren des Stillstands bauen nun weltweit Forschungsgruppen, Start-ups und große Chemiefirmen Pilotanlagen für chemisches Recycling auf. Manche Fachleute sind der Ansicht, dass die Technologie endlich wettbewerbsfähig wird gegenüber der thermischen Verwertung. Denn die Verbrennung des Plastikmülls könnte mit den steigenden Preisen für CO 2 teuer werden.

Derzeit gibt es noch keine funktionierende Großanlage für chemisches Recycling. Probst nennt jedoch ein Beispiel, wo eine solche im Entstehen ist: Der österreichische OMV-Konzern, einer der größeren europäischen Raffineriebetriebe, will ab 2025 etwa 200 000 Tonnen Altplastik pro Jahr verarbeiten. Im Re-Oil genannten Verfahren stellt das Unternehmen aus zerkleinerten Mischplastikabfällen Rohöl und verwertbares Gas her, derzeit in einem vergleichsweise kleinen Aufbau, der pro Stunde etwa 100 Kilogramm Plastik umsetzt. Eine größere Demonstrationsanlage mit rund 20 000 Tonnen Umsatz pro Jahr baut die Firma gerade auf. »Davor habe ich richtig Respekt, das sind beachtliche Fortschritte«, lobt Probst. Der habilitierte Chemiker setzt sich für das werkstoffliche Recycling ein. Schließlich hat er miterlebt, wie das chemische Recycling – speziell die Pyrolyse – in Verruf geriet, als in der Vergangenheit nicht funktionierende Scheinanlagen errichtet wurden und sich schwarze Schafe daran bereichern wollten: »Ich habe lange Zeit pro Jahr zwei bis drei Fake-Verfahren auf den Tisch bekommen, in denen die Antragsteller um die Beschaffung von Kunststoffen und Investitionsgeldern baten«, empört sich der BVSE-Sachverständige.

Auch andere sind kritisch: »Das wurde alles schon vor 30 Jahren gemacht, die Verfahren sind an sich nicht neu«, gibt Isabelle Henkel von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW), der größten Experten-NGO in dem Bereich, zu bedenken. »Großindustrielle Anlagen gibt es bisher noch nicht. Am vielversprechendsten ist derzeit die Pyrolyse.« Die energieintensive chemische Behandlung von Kunststoffabfall liefert dadurch ein Öl, das anschließend wieder den Raffinierungsprozess durchlaufen muss, bevor sich ein neuer Kunststoff daraus herstellen lässt. »Das würde sich nur lohnen, wenn Rohöl sehr viel teurer oder tatsächlich knapp wäre – ist es aber beides nicht«, erläutert sie.