Seit seiner Landung auf dem Roten Planeten am 6. August 2012 untersucht der Marsrover Curiosity im Krater Gale die Gesteine an den Hängen des Aeolis Mons und die dünne Marsatmosphäre. Nun stellen Forscher um Christopher R. Webster vom Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena Ergebnisse über den Methangehalt der Atmosphäre vor, die aus Messungen während der vergangenen fünf Jahre auf dem Roten Planeten abgeleitet wurden. Eine weitere Gruppe von Planetenforschern um Jennifer L. Eigenbrode vom Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland, hat mit Hilfe von Curiosity außerdem rund drei Milliarden Jahre alte Tonsteine auf dem Mars analysiert.

Das Ergebnis lässt aufhorchen: Die Wissenschaftler sind erstmals auf komplexere organische Moleküle gestoßen, nach denen bislang vergeblich gesucht worden war. Auch haben sie das Gas Methan nachgewiesen, das auf der Erde unter anderem von Mikroben freigesetzt wird. Deuten die beiden Funde also auf Leben hin, das es zumindest in ferner Vergangenheit auf dem Mars gegeben haben könnte?

Genauer betrachtet geht keines der neuen Ergebnisse als belastbares Indiz dafür durch. Der Methangehalt in der Marsatmosphäre ist mit einer Konzentration von im Mittel 0,41 Teilen pro Milliarde Teilchen extrem gering und liegt nahe an der Nachweisgrenze des eingesetzten Laserspektrometers an Bord von Curiosity. Spannend sind sie dennoch: Die Forscher um Webster werteten Messdaten aus 55 Monaten oder rund drei Marsjahren aus und stellten fest, dass die Methangehalte ausgeprägten jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Der höchste Gehalt mit 0,65 Teilen pro Milliarde Teilchen zeigt sich am Ende des nördlichen Sommers, die geringsten Gehalte von 0,24 Teilen pro Milliarde Teilchen werden im südlichen Herbst gemessen.