Astronomie: Milliarden frei fliegender Planeten

Allerdings ist noch ein anderes Szenario vorstellbar: Die zehn Kandidaten könnten keine Solokünstler sein, sondern Planeten, die sich einfach in einer sehr großen Umlaufbahn um ihren Stern befinden. Dann würde es nämlich ein paar Jahre dauern, bis der Stern ebenfalls die Hintergrundquelle passiert, oder er zieht auf Grund einer geometrisch ungünstigen Lage gar nicht daran vorbei.

Przemek Mróz vom California Institute of Technology erklärt die Problematik mit Hilfe von astronomisch gesinnten Außerirdischen: »Wenn Jupiter oder Saturn eine Mikrolinse wären, würde man auch die Sonne in der Lichtkurve der Mikrolinse erkennen. Aber Mikrolinsenereignisse durch Uranus und Neptun würden aussehen, als ob es sich dabei um frei fliegende Planeten handelt, weil sie so weit von der Sonne entfernt sind.«

Deshalb sprachen auch Sumi und Kollegen von der Möglichkeit, dass es sich bei ihren Entdeckungen entweder um frei fliegende Planeten oder aber um Planeten in einer großen Umlaufbahn handeln könnte. Ein versprengter Uranus oder aber ein einsamer Wanderer, ganz allein im All – keine Frage, welches Szenario ansprechender klingt. »Die meisten Menschen haben nur den Teil mit den frei fliegenden Planeten wahrgenommen«, sagt Joachim Wambsganß mit einem Seufzer.

Kein Wunder – denn die Geschichte klingt auch zu gut. Laut diesen Beobachtungen nämlich wäre unsere Galaxie auf einmal mit extrem vielen Soloplaneten bevölkert. Das Team um Sumi rechnete nämlich hoch und schätzte so, dass es demzufolge pro Stern in unserer Galaxie fast zwei jupiterähnliche, frei fliegende Planeten geben könnte. Wenn man von 100 Milliarden Sternen ausgeht, käme man so auf rund 200 Milliarden nomadenhafte Jupiter, die alleine durchs Weltall fliegen.

Allerdings waren es Mróz und seine Kollegen, die diese schwindelerregende Anzahl 2017 mit Hilfe neuer Beobachtungen und einer verbesserten Statistik ein gutes Stück nach unten korrigierten. Ihnen zufolge kommt lediglich auf jeden vierten Stern ein solcher frei fliegender Gigant. Dafür aber nutzte das Team Daten aus dem Beobachtungsprogramm OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), um masseärmere frei fliegende Planeten in Erdenformat aufzuspüren: Bislang konnte Mróz zehn solcher Kandidaten ausmachen.

Wie Planeten zu Wanderern werden

Das ist auf den ersten Blick eine eher übersichtliche Anzahl an Kandidaten, aber Mróz und seine Kollegen gehen davon aus, dass derartige Nomaden – oder die Pendants in großer Entfernung von ihrem Zentralgestirn – etwa so zahlreich wie die Sterne in der Milchstraße sind. »Wenn solche Kandidaten viel seltener als Sterne wären, hätten wir viel weniger Mikrolinsenereignisse beobachtet«, sagt der Forscher.

Also doch hundert Milliarden, so Pi mal Daumen? Während man sich langsam an den Gedanken gewöhnt, dass da ganz schön viel alleine und einfach so durch unsere Galaxis zu driften scheint, stellt sich die Frage: Wo kommen die alle überhaupt her? Das können Forscher bislang nicht erklären. Sie können ja noch nicht einmal sagen, ob diese Planeten tatsächlich frei fliegend sind. Aber prinzipiell sind drei Szenarien denkbar.

Möglichkeit Nummer 1: Jupitergroße frei fliegende Planeten könnten beim Kollaps einer Gas- und Staubwolke entstehen – ähnlich, wie ein Stern entsteht, nur in sehr viel kleinerem Maßstab. Derartige Objekte wären also tatsächlich nie ein richtiger Planet in einer Umlaufbahn gewesen. Ob es sie wirklich gibt, ist eine offene Frage. Vor allem, seit Mróz und seine Kollegen gezeigt haben, dass sie, wenn es sie denn gibt, sehr selten sind.

Möglichkeit Nummer 2: Masseärmere frei fliegende Planeten könnten ihre Karriere als ganz normaler Planet begonnen haben, indem sie in einer protoplanetaren Scheibe um einen jungen Stern entstanden sind. In den kommenden Millionen oder Milliarden von Jahren könnten sie durch eine Verkettung ungünstiger Umstände aus dem Sternsystem befördert worden sein – zum Beispiel auf Grund von anderen Planeten, Wechselwirkungen in Doppelsternsystemen oder sogar eines vorbeifliegenden Sterns.

Die dynamischen Wechselwirkungen in jungen Sternhaufen haben beispielsweise Simon Portegies Zwart von der niederländischen Universität Leiden und Kollegen untersucht und 2019 dazu eine Studie veröffentlicht. Sie simulierten die Vorgänge im Trapez-Sternhaufen im Orionnebel, einer Sternentstehungsregion. So kamen sie zu dem Schluss, dass auch dort der ein oder andere Planet aus seiner Bahn geworfen werden könnte – und es in der Galaxis insgesamt wohl 50 Milliarden solcher frei fliegenden Planeten geben könnte.

Möglichkeit Nummer 3: Selbst gegen Ende der Karriere eines Sternsystems kann sich ein Planet nicht in Sicherheit wiegen. Denn auch unsere Sonne wird eines Tages, so in ein paar Milliarden Jahren, zu einem Roten Riesen. Rote Riesen sind nicht nur riesig und rot, sondern verlieren auch bis zur Hälfte ihrer Masse in Sternwinden. Das wiederum könnte die Umlaufbahnen der äußeren Planeten destabilisieren, und sie könnten wegdriften. »Eines Tages könnte das auch Uranus und Neptun passieren«, sagt Mróz.

Was da draußen wirklich ist

Um die Erde muss man sich vor diesem Hintergrund übrigens keine Sorgen machen. Unser Planet ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon von der Sonne verschluckt worden, die sich zu einem Roten Riesen aufgebläht hat. Damit besteht nicht die Gefahr, dass er aus dem Sonnensystem hinausbefördert wird und als Vagabund endet.

Auch für die Eisriesen am Rande des Sonnensystems gibt es noch Hoffnung. All diese Szenarien für die Entstehung frei fliegender Planeten sind bisher völlig hypothetisch. Das liegt unter anderem daran, dass bisher niemand sagen kann, ob es diese kosmischen Einzelgänger wirklich gibt. »Deshalb mag ich frei fliegende Planeten. Ich denke, sie erzählen eine Geschichte, die kompliziert und einzigartig ist«, sagt Zwart. Dennoch, auch diese Frage bleibt: Ist es wirklich eine Geschichte«– oder doch eher ein Märchen?

Denn die bislang gefundenen frei fliegenden Planeten sind lediglich Kandidaten. Das Einzige, was man halbwegs bestimmen kann, ist ihre Masse. Nichts ist sonst über sie bekannt, nicht ihre Größe, ihre Herkunft, ihre Bahn. Noch einmal genauer hinschauen bringt auch nichts, denn Mikrogravitationslinsen sind nur ein einziges Mal sichtbar, wenn sie gerade zufällig einen dahinterliegenden Stern passieren. Danach verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen in die Weiten des Weltalls.

Trotzdem könnte die Zukunft ein wenig mehr Klarheit bringen. Einerseits wird der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops, das James Webb Space Telescope, im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums direkt Ausschau nach den Wärmesignaturen von frei fliegenden Jupitern halten können. Somit könnte geklärt werden, ob es sie wirklich gibt. Andererseits werden die geplanten Infrarotteleskope WFIRST und Euclid zusammenarbeiten können, um über den Parallaxeneffekt die Masse sowie die Entfernung von Nomadenkandidaten genauer zu bestimmen.

Und schließlich wird die nächste Generation der Großteleskope mit ihren Spiegeldurchmessern von 30 Metern – wie etwa das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO – nicht nur die Mikrogravitationslinsenereignisse sehen; sie wird auch ausmachen können, ob zu einem frei fliegenden Kandidaten nicht doch ein Stern in weiter Entfernung dazugehört. Ein paar Jahre Geduld also, und wir werden herausfinden, ob die Planeten in unserer Galaxis alle in wohlgeordneten Bahnen verlaufen oder ob wir nicht doch von Milliarden einsamen Wanderern umgeben sind.