Moralexperiment : Für Kinder ist ein Hund so viel wert wie ein Mensch

In der Regel bevorzugen wir unsere eigene Spezies: Wir stellen das Leben eines Menschen über das eines Tieres. Kinder tun das allerdings weniger als Erwachsene. Ist der besondere Wert menschlichen Lebens doch nicht so tief in unserer Moral verwurzelt?