Naturschutz: Ein Feuer, das es nicht geben dürfte

Als wahrscheinlichste Ursache gilt daher Blitzschlag, der die Vegetation entzündet haben könnte. Dennoch sollte sich unter den üblichen dauerfeuchten Bedingungen der Moore auf dem Tepui dadurch kein Feuer ausbreiten können. Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen und häufigeren Extremwetterereignissen könnte die Ökologie der Tepuis aber bereits ebenfalls beeinträchtigen: Seltenere Nebel und Niederschläge trocknen die Vegetation aus und begünstigen im Fall der Fälle Feuer – zumal das Risiko steigt, dass Menschen hier absichtlich oder unabsichtlich Feuer auslösen.

Die Pflanzen der Tepuis sind nicht an Feuer angepasst: Brände können also zahlreiche Arten auslöschen, die sich über Millionen Jahre in der Isolation der Hochflächen entwickelt haben und nur hier vorkommen: Etwa 80 Prozent der vorhandenen Spezies gelten als endemisch. Noch war die betroffene Fläche mit 160 Quadratmetern relativ klein. Die Gesamtfläche des Roraima beträgt allerdings auch nur 34 Quadratkilometer: Ein ausgedehnter Brand hätte hier katastrophale Folgen für die Artenvielfalt.