Planetenforschung: Pluto, ein überraschend dynamischer Eiszwerg

Am 18. Februar 1930 hatte ein Forscher Pluto im Sonnensystem aufgespürt. Seitdem ist viel passiert – beispielsweise gilt der Himmelskörper heute offiziell als Zwergplanet. Der Astronom Alan Stern jedoch bezeichnet den Eiszwerg weiterhin als Planeten. Mit entscheidend: Der Vorbeiflug der Raumsonde »New Horizons« im Jahr 2015. Lesen Sie hier noch einmal, wie Stern als wissenschaftlicher Leiter die Mission erlebte und warum der kurze Besuch alles verändert hat, was Astronomen bis dahin über den fernen Himmelskörper zu wissen glaubten.

Gegen 21 Uhr am 14. Juli 2015 stand ich im Kontrollraum am Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. Wir erwarteten die erste Botschaft der Raumsonde New Horizons von ihrem rasanten Vorbeiflug an Pluto und seinen Monden. Das Signal, das in diesem Moment mit Lichtgeschwindigkeit auf die gigantischen irdischen Antennenschüsseln zuraste, sollte uns wissen lassen, ob der Vorbeiflug geklappt hat. Aber würden wir überhaupt erfahren, ob unsere Mission erfolgreich oder ein Fehlschlag war – oder würde einfach weiter Funkstille herrschen? Alles war möglich.

Nahebei warteten fast 2000 geladene Gäste ebenfalls auf die Neuigkeiten, und überall auf der Welt hielten sich Forscher und interessierte Laien über Fernsehen und Internet auf dem Laufenden. Mehr als zwei Jahrzehnte Vorbereitungen waren diesem besonderen Augenblick vorausgegangen. Für mich als Projektleiter und für die an der Mission New Horizons beteiligten Forscher hing der Lohn all unserer Arbeit von diesem Funksignal ab.

Auf einen Blick Stippvisite bei neuen Welten Mit der Mission New Horizons hat die US-Raumfahrtbehörde NASA erstmals eine Raumsonde zu Pluto und seinen Monden geschickt. 2015 erreichte sie das System und sammelte große Datenmengen. Pluto erweist sich als überraschend dynamischer Himmelskörper: Seine strukturreiche Oberfläche befindet sich noch immer im Wandel, möglicherweise liegt darunter ein Ozean, und er besitzt eine Atmosphäre. Inzwischen fliegt die Raumsonde weiter in den Kuipergürtel, um dort einige Objekte zu untersuchen, die noch aus der Urzeit des Sonnensystems stammen.

Plötzlich ging es ganz schnell: Die erste Botschaft traf ein. Sekunden später hatten die Computer die Daten dekodiert und in einen Statusbericht der Raumsonde übersetzt. Zeile für Zeile überprüften unsere Missionstechniker die Werte und meldeten schließlich, dass alle Systeme der Raumsonde perfekt arbeiteten. New Horizons hatte den historisch beispiellosen Vorbeiflug an Pluto überstanden. Im Kontrollraum brandete Beifall auf, Fähnchen wurden geschwenkt, Menschen fielen sich in die Arme.