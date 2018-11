Asteroideneinschläge: Was schlug in Grönland ein?

Anhand der in den Radarbildern erkennbaren Morphologie stellten die Forscher fest, dass der Krater rund 320 Meter tief ist und eine Anhäufung von kleineren Hügeln exakt im Zentrum aufweist, bei der es sich um den Zentralberg, englisch: central uplift, handelt. Derartige Zentralberge sind bei den Mondkratern sehr häufig anzutreffen und lassen sich schon mit einem Feldstecher sichten. Dagegen sind unter den rund 190 auf der Erde bestätigten Einschlagstrukturen bislang nur sehr wenige Zentralbergkrater bekannt – der am leichtesten zugängliche befindet sich am Ostrand von Baden-Württemberg: Es ist das sehr gut erhaltene, rund 3,5 Kilometer große Steinheimer Becken am Albuch in der Schwäbischen Alb, das vor rund 14,5 Millionen Jahren entstand. Es bildete sich zeitgleich mit dem Nördlinger Ries, das mit einem Durchmesser von rund 24 Kilometern als der bislang jüngste große Einschlagkrater auf der Erde gilt.

Weiter erhärtet wurde der Verdacht, als Forscher Bodenproben am Ausfluss des Kraterbeckens entnahmen, in dem ein Schmelzwasserfluss zu Tage tritt, der an einer Gletscherzunge entspringt. In den dortigen Flusssedimenten stießen die Forscher auf Minerale, die deutliche Anzeichen einer Stoßwellenmetamorphose zeigen. Sie fanden so genannte planare Deformationsfiguren in Kristallkörnern aus Quarz und Feldspäten, die nur beim Durchgang einer starken Stoßwelle wie bei einem Impakt oder der Explosion einer Atombombe entstehen. Es sind feinste Lamellen aus Glas – hier ist der Kristall bei der Aufheizung beim Durchgang der Stoßwelle, der nur Sekundenbruchteile dauerte, in kleinen Bereichen aufgeschmolzen und sehr rasch erstarrt. Der Nachweis solcher Strukturen ist immer ein starker Beweis für einen Einschlag.

Die Forscher nehmen an, dass der Krater durch den Einschlag eines rund 1500 Meter großen Projektils aus Nickeleisen entstand, das sich von der Erdatmosphäre kaum gebremst, einige hundert Meter in den Boden bohrte. Dabei wird die kinetische Energie des Objekts, das sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Sekunde (72 000 Kilometern pro Stunde) bewegte, schlagartig in Wärme umgewandelt. In der Folge verdampft das Projektil – egal ob es nun Eisen oder Gestein ist – innerhalb von Sekundenbruchteilen, da Temperaturen von mehr als 20 000 Grad Celsius überschritten werden. Somit explodiert es mit enormer Wucht und sprengt einen Krater in das Gestein im Untergrund. Außerdem breiten sich starke Stoßwellen mit mehreren Kilometern pro Sekunde in den Gesteinen aus.