Quantenphysik: Schrödingers Katze aus 20 Qubits

Ein internationales Team von Quantenphysikern hat 20 ultrakalte Atome auf besonders intensive Weise miteinander verschränkt. Mit Hilfe geschickt eingesetzter Laser brachten die Forscher das Atom-Ensemble in einen so genannten Greenberger-Horne-Zeilinger-Zustand, eine Art Goldstandard auf dem Gebiet der Quantentechnologien. In ihm sind sämtliche Atome miteinander verschränkt, gleichzeitig verharrt jedes der Partikel in einer Überlagerung zweier Zustände.

Physiker nennen eine solche kollektive Kopplung von Quantenobjekten auch »Katzenzustand«, in Anlehnung an das berühmte Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger. Er stellte sich in den 1930er Jahren eine Katze vor, die jemand zusammen mit einer Giftampulle in eine Box gesteckt hat. Dabei öffnet sich der Deckel des tödlichen Fläschchens nur dann, wenn ein daran angebrachter Atomkern zerfällt.

Ob der radioaktive Zerfall zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat, bestimmen die Gesetze der Quantenphysik. Sie geben für alle Ereignisse im Mikrokosmos nur Wahrscheinlichkeiten an. Ob diese auch eintreten, entscheidet sich erst, wenn ein Experimentator nachschaut oder das Quantenobjekt mit der Umwelt in Kontakt kommt. Bis dahin verharrt die Natur in einer Überlagerung aller denkbarer Möglichkeiten.

© Forschungszentrum Jülich / Tobias Schlößer (Ausschnitt) Quantenexperiment | Rubidiumatome werden von Laserstrahlen (rot) fixiert, ein anderer Laser (blau) versetzt sie in einen angeregten Zustand. Die Atomhüllen überlappen daraufhin, so dass das Ensemble in einen Zustand kollektiver Verschränkung übergeht.

Schrödinger wollte mit seiner Katze veranschaulichen, dass diese Sichtweise zu Widersprüchen mit dem gesunden Menschenverstand führt. Schließlich wäre die Katze sowohl tot als auch lebendig, bis jemand die Box öffnet. Erst dann muss sich der Atomkern entscheiden, ob er zerfallen ist oder nicht.