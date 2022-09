Telefonseelsorge: Erste Hilfe für die Seele

»Mir geht's nicht so gut.« Wer diesen Satz an einen elektronischen Sprachassistenten richtet, erhält automatisch die Antwort, dass er nicht allein ist und unter 0800 1110111 die Telefonseelsorge anrufen kann. Im Telefonbuch steht die Nummer unter »Notrufe« auf der ersten Seite. Ein Hinweis auf die Seelsorge-Hotline erscheint auch unter Zeitungsartikeln, die über Suizide berichten. Patientinnen und Patienten, die noch auf einen Therapieplatz warten, werden ebenfalls auf das Angebot verwiesen. Und sobald man den Satz »Ich will nicht mehr leben« in eine bekannte Suchmaschine eingibt, zeigt sie an erster Stelle die 0800 1110111 an. Darüber steht: »Hier findest du Hilfe. Sprich noch heute mit jemandem.«

Die Telefonseelsorge ist damit so etwas wie die Feuerwehr für die Seele: eine öffentlich anerkannte Notfallinstanz in psychischer Not – kostenlos, rund um die Uhr und allerorten unter derselben Nummer erreichbar. Seit gut zwei Jahrzehnten wird diese Hilfe auch per Mail und per Chat angeboten.

Wie groß der Bedarf nach dieser Hilfe ist, zeigen die Statistiken, die jedes Jahr von der Telefonseelsorge Deutschland veröffentlich werden: Danach wurden 2021 mehr als eine Million Gespräche über Telefon, Chat oder Mail mit der Telefonseelsorge geführt. Rund 8000 Seelsorger und Seelsorgerinnen, zwei Drittel davon Frauen, sind dafür deutschlandweit in 104 Regionalstellen im Einsatz. Dennoch müssen die Hilfesuchenden die Hilfshotline durchschnittlich sechsmal anwählen, bis sie dort durchkommen und mit jemandem sprechen können.

Einer der Telefonseelsorger ist Christian. Sein Nachname wie auch die der anderen Ehrenamtlichen soll in diesem Artikel nicht genannt werden, damit die Anonymität – eines der obersten Prinzipien der Telefonseelsorge – gewährleistet bleibt. Christian ist 47 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur in der Autoindustrie. Zweimal im Monat verlässt er abends nach der Arbeit noch einmal seine Familie, um eine Nacht bei der Telefonseelsorge zu arbeiten.