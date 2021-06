Einsamkeit: Alleinsein als Chance

Sozialphilosophische Überlegungen können helfen, die Bedeutung der Einsamkeit für unser Zusammen­leben besser zu verstehen. Wie Lars Fredrik Händler Svendsen, Philosoph und Professor für Philosophie an der Universität Bergen in Norwegen, in seinem 2016 erschienenen Buch »Philosophie der Einsamkeit« deutlich macht, ist unsere soziale Natur in ein so genanntes Individualbewusstsein eingebettet, das nur uns selbst zugänglich ist. Daraus ergibt sich ein vertrackter Sachverhalt: Einerseits sind wir von Geburt an eingebunden in soziale Beziehungen und werden eigentlich nur durch den Kontakt mit anderen zu dem, der wir sind. Jede Zelle unseres Körpers kommuniziert mit anderen Zellen und steht im Austausch mit der Umwelt. Ein buchstäblich einsames Selbst kann es allein deshalb nicht geben. Auch unser Sprachvermögen bildet sich nur über Mitmenschen aus. Damit gründet letztlich sogar unser Bewusstsein und unsere Fähigkeit zur Selbstreflexion, die an Sprache gebunden sind, auf sozialen Interaktionen.

Andererseits ist das Ergebnis dieser Sozialisationserfahrungen ein Individuum, eine einmalige Persönlichkeit. Das, was ich mit »ich« bezeichne, ist unmittelbar nur für mich erfahrbar. Auch das Gefühl, von der Welt der anderen getrennt zu sein, ist also Teil der mensch­lichen Natur. Insofern gehört die Erfahrung des Getrenntseins, des mit sich Alleinseins und der Einsamkeit ebenfalls zum Menschen, sie ist eine anthropologische Konstante. Sie lässt sich nicht hinreichend durch unsere tierische Natur erklären, sondern ist über unser Reflexionsvermögen vermittelt.

Manche modernen Philosophen und Philosophinnen beschreiben Einsamkeit sogar als eine existenzielle Erfahrung. Sie gehe Hand in Hand mit Erkenntnissen zur Endlichkeit und Sinnlosigkeit unseres Daseins und dem Verlust traditioneller Werte. Der US-amerikanische Psychologe, Bestsellerautor und emeritierte Professor für Psychiatrie an der Stanford University Irvin Yalom integriert diese Vorstellung in abgewandelter Form in seine Theorie und Praxis von Psychotherapie. Seiner Ansicht nach gehört die existenzielle Isolation zu jedem Menschen – und die Verdrängung dieser Tatsache führt zu Neurosen verschiedener Ausprägung.

Die Erfahrung des existenziellen Alleinseins kann entweder in manchen Situationen auftreten, etwa wenn man eine nahestehende Person verliert oder erfährt, dass man lebensbedrohlich erkrankt ist. Oder sie schwingt als Grundgefühl der Selbsterfahrung konti­nuierlich mit, wie es in Versen von Hermann Hesses ­berühmtem Gedicht »Im Nebel« (1905) deutlich wird: »Wahrlich, keiner ist weise, / Der nicht das Dunkel kennt, / Das unentrinnbar und leise / Von allen ihn trennt. // Seltsam, im Nebel zu wandern! / Leben ist Einsamsein. / Kein Mensch kennt den andern, / Jeder ist allein.« Ob die existenzielle Einsamkeit wirklich wesentlich zum Menschen gehört, mag dahingestellt sein. Geflügelte Worte wie die Aussage, man werde allein geboren und sterbe allein, scheinen solche Vorstellungen zu stützen. Aber welchen Sinn ergibt schon der Satz, man werde allein geboren, wo man doch zu diesem Zeitpunkt noch unmittelbar mit der Mutter verbunden und vollkommen abhängig ist?