Langeweile: Der Monotonie entfliehen

Langeweile nervt. Wie eine Stubenfliege. Wir tun alles, um sie zu verscheuchen. Wenn das nicht hilft, fliehen wir vor ihr, stürzen uns in Arbeit oder Zerstreuung, checken das Smartphone im Minutentakt. Aber viele Ablenkungsstrategien nutzen sich bald ab – und der ungebetene Gast leistet uns erneut Gesellschaft. Erst recht in Corona-Zeiten, in denen wir durch Abstandsregelungen und Ausgangssperren manchmal regelrecht zu Langeweile verdonnert werden.

Langeweile ist ein Zustand des Wartens; ohne recht zu wissen, worauf eigentlich. Zu warten sei eine Zumutung, ja, ein Zustand, bei dem etwas weh tut, schreibt die Journalistin Andrea Köhler in ihrem Buch »Lange Weile«. Besonders bedrückend sei er, wenn er uns von außen auferlegt werde. Das erleben derzeit viele. Die Abneigung gegen die Corona-Langeweile rührt auch daher, dass uns das Gefühl beschleicht, jemand sperre uns aus, zwinge uns zum Nichtstun, enthalte uns Strategien vor, mit denen wir sonst nach Zerstreuung suchen, und nähme uns weg, was uns gehört – nicht zuletzt die Autonomie, über unsere Zeit selbstständig und frei zu verfügen.

Auf einen Blick Gefahr und Gewinn Menschen empfinden es oft als unangenehm, wenn sie sich langweilen – und versuchen daher, dem Gefühl zu entkommen. Dafür nutzen sie diverse Ablenkungsstrategien, die allerdings häufig ungesund sind. So nahm während der Corona-Pandemie der Konsum von Alkohol und illegalen Drogen zu. Gleichzeitig scheint ein ausgeprägtes Gefühl von Langeweile ein Risikofaktor für psychische Stö­rungen zu sein und Personen etwa während einer Quarantäne zu belasten. Doch der Zustand ist nicht per se schlecht, sondern es kommt auf den Umgang mit ihm an. Wenn wir ihn akzeptieren und nicht als Mangel, sondern als vorübergehende Phase der geistigen Sammlung begreifen, können wir von ihm profitieren.

»Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.« Der Satz des französischen Philosophen Blaise Pascal stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist doch brandaktuell. Man muss nur mal das Wort »Zimmer« durch »Homeoffice« ersetzen! Pascals Gedanke: Wir alle suchen unser Glück in der Zerstreuung. Damit vermeiden wir, an die eigene Sterblichkeit denken zu müssen, an Leid und Elend und weitere Abgründe. Denn diese kämen uns unweigerlich in den Sinn, stellten wir uns im stillen Kämmerlein wirklich unserer Einsamkeit. Deshalb könnten wir das leere Zimmer nicht aushalten, so Pascal. Diesen Gedanken greift Martin Heidegger in seiner Existenzialphilosophie wieder auf und formuliert: »Ist es am Ende so mit uns, dass eine tiefe Langeweile in den Abgründen des Daseins wie ein schweigender Nebel hin- und herzieht?«

Auch Tiere langweilen sich. Jeder hat schon einmal ein Raubtier dabei beobachtet, wie es im Käfig seine Runden zieht. In seinem berühmten Gedicht »Der Panther« hat Rainer Maria Rilke (1875–1926) die fade Trauer eines eingesperrten Tiers thematisiert, wenn durch die Gefangenschaft, wie er schreibt, »betäubt ein großer Wille« ist, der sich nicht entfalten darf. In einer 2012 veröffentlichten Untersuchung tendierten zum Beispiel Nerze, die in einem leeren Käfig gehalten wurden, dazu, länger untätig wach zu sein und mehr zu fressen als Artgenossen mit Spielmöglichkeiten. Außerdem interessierten sie sich stärker für diverse Objekte (wie eine Plastikflasche oder Zahnbürste), was dafür spricht, dass es den Tieren tatsächlich langweilig war und sie nicht unter einer Apathie (Gleichgültigkeit) oder einer Anhedonie (Freudlosigkeit) litten.

Der Psychologe John D. Eastwood von der York University in Toronto nennt die Langeweile einen »aversiv erlebten mentalen Status«. Aversiv meint, dass man den Zustand nur mit Widerwillen erträgt. Im Französischen ist die Bedeutung schon im Wort für Langeweile enthalten: »ennui«. Das Verb »s' ennuyer« heißt: sich langweilen – und gleichzeitig lästig sein, unangenehm sein. Der entscheidende Unterschied zwischen einer Depression und Langeweile ist ein konkreter Auslöser für die gedrückte Stimmung: das Erleben von Monotonie.

Langeweile, Depression und Flow

Was spielt sich im Gehirn ab, wenn wir uns langweilen? Die wenigen Untersuchungen, die es bisher zum Thema gibt, haben Hirnareale identifiziert, die bei Langeweile aktiv sind, und deren Aktivitätsmuster sich eindeutig von denen einer Depression unterscheiden: Die Forscher beobachteten dabei Erregungszustände im so genannten Default Mode Network. Dieses Netzwerk an Arealen ist aktiv, wenn wir uns erinnern, fantasieren, tagträumen, nachdenken oder grübeln. In den Experimenten wurde die Langeweile vor allem mit ihrem Gegenspieler verglichen, dem »Flow«. So bezeichnet man den Zustand, wenn Menschen völlig in ihrem Tun aufgehen. Ein Team um Martin Ulrich vom Universitäts­klinikum Ulm fand ein spezifisches Aktivitätsmuster in der Amygdala seiner Probanden, während sie langwei­lige Rechenaufgaben lösten. Diese Hirnregion spielt bei der Entstehung von negativen Emotionen wie Angst eine wichtige Rolle. Das Muster war bei spannenderen Aufgaben, die »im Flow« erledigt wurden, schwächer ausgeprägt, was darauf hinweisen könnte, dass Langeweile mit einer gedrückten Stimmung einhergeht.