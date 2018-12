Prokrastination: Morgen mach ich’s bestimmt!

In einer Studie mit knapp 700 Teilnehmern konnte Meier zusammen mit Kollegen zeigen: Besonders jene, die über nur schwache Selbstkontrollfähigkeiten verfügten, neigten besonders zu »Faceboocrastination«, wie Meier es nennt (pdf). Diese Nutzer nahmen ihre Facebook-Nutzung als besonders problematisch wahr, außerdem klagten sie über mehr Belastungen im Studium. Das ist durchaus plausibel: Gerade an der Uni ist der Verstärkungseffekt eher mittelbar. Gute Noten oder ein erfolgreicher Abschluss – das alles wird erst Monate oder Jahre später relevant werden. Durch den Feed scrollen und sehen, was die eigenen Freunde gerade so treiben, verspricht hingegen sofortige Belohnung. Da braucht es schon ein üppiges Maß an Sturheit, um der Ablenkung zu widerstehen und allen Verlockungen zum Trotz die Zeit für Hausarbeit oder Prüfungsvorbereitung zu verwenden. Schlechte Selbstkontrollfähigkeiten, ein belastendes Aufgabenpensum und ausufernde Internetnutzung bilden also oft eine unheilige Allianz. Was davon was bedingt, kann Meiers Studie jedoch nicht abschließend beantworten.

Eine eigenständige psychische Erkrankung ist die Prokrastination nicht. Allerdings tritt sie häufig zusammen mit anderen pathologischen Erscheinungen auf – etwa Ängstlichkeit, Depressivität, Furcht vor dem eigenen Versagen oder übertriebenem Perfektionismus. In Münster bietet die Universität mittlerweile eine eigene Beratungsstelle für Prokrastination an, auch anderorts haben es psychologische Studienberater häufig mit chronischen Aufschiebern zu tun.

Gegengifte wider das Aufschieben

Doch zumindest in milderen Fällen gibt es durchaus effektive Gegenmittel, um dem chronischen Aufschieben Einhalt zu gebieten. Ein guter erster Schritt besteht darin, sich ein ablenkungsarmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wer anfällig für das endlose Herumscrollen bei Facebook ist, kann die Anwendung kurzerhand sperren. Anwendungen wie LeechBlock (für Firefox) oder StayFocussed (für Chrome) erlauben, ausgewählte Websites für einen vorgegebenen Zeitraum zu blocken – oder die maximale Nutzungszeit pro Tag zu begrenzen. So lassen sich eingeschliffene Gewohnheitsmuster durchbrechen. Und wer sich selbst allzu sehr misstraut, kann sogar festlegen, dass die Einstellungen nur nach vorheriger Kennworteingabe wieder geändert werden dürfen. Auch für Smartphones existieren vergleichbare Blocking-Apps.

»In Beratungsangeboten werden oft auch Trainings angeboten, um das eigene Arbeitsverhalten besser zu strukturieren – etwa durch bewusstes Einlegen von Pausen oder durch das Zerlegen einer großen Aufgabe in kleine, leichter bewältigbare Teilaufgaben«, so Meier. Reibungslos läuft auch das nicht immer ab: »Ironischerweise kann die Vorstrukturierung der eigenen Arbeit auch selbst wieder Teil der Prokrastination werden – einige Betroffene verbringen dann so viel Zeit mit der Planung, dass die eigentliche Arbeit zu kurz kommt.«

»Es hilft oftmals, die eigenen Schuldgefühle zu überwinden« (Adrian Meier)

Zu guter Letzt: Viele der Leidgeplagten profitieren bereits davon, ihren Hang zur Prokrastination ein Stück weit zu akzeptieren – und sich selbst zu verzeihen, wenn sie wieder einmal zu viel Zeit auf Browsergames oder Facebook verwendet haben. Eine Studie des Psychologen Michael Wohl von der Carleton University (USA) und seinen Kollegen begleitete mehr als 100 Studierende über zwei Prüfungsphasen hinweg. Dabei zeigte sich: Die Studierenden, die in der Vorbereitungsphase zur ersten Prüfung häufig prokrastinierten und darauf mit allzu heftiger Selbstkritik reagierten, neigten auch im Vorfeld der zweiten Prüfung zu starkem Aufschiebeverhalten.

Wer sich hingegen selbst vergeben konnte und nicht in Selbsthass verfiel, konnte die lästige Angewohnheit vor der zweiten Prüfung merklich reduzieren. »Es hilft oftmals, die eigenen Schuldgefühle zu überwinden«, meint Adrian Meier. »Wir können einen wichtigen Lerneffekt erzeugen, indem wir uns sagen: Ich habe etwas falsch gemacht. Das nächste Mal kriege ich das besser hin.«