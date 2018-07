Trotz seines schlechten Rufs ist der Neid offenbar eine ziemlich vertraute Gefühlsregung. Doch warum schlagen unsere Neiddetektoren in einigen Situationen sofort Alarm, während uns andere Ungleichheiten völlig kalt lassen? »Neidisch werden wir, wenn wir uns mit einer anderen Person vergleichen und dabei feststellen: Sie ist uns überlegen in dem, wie sie ist, was sie besitzt oder erreicht hat«, erklärt der Sozialpsychologe Jan Crusius von der Universität Köln. »Besonders schmerzhaft wird es dann, wenn wir unser Gegenüber als besonders ähnlich wahrnehmen und die entsprechenden Ziele eine hohe persönliche Relevanz für uns besitzen.« Entscheidend ist offenbar der Impuls: »Das könnte auch ich sein!«

So würde eine Amateursportlerin zum Beispiel eine Kollegin aus dem gleichen Verein viel eher beneiden als beispielsweise eine Olympiasiegerin, deren Leistungen in unerreichbarer Ferne liegen. Denkbar auch, dass die meisten Menschen zu einem Topmanager eine größere Distanz wahrnehmen als zu Personen aus ärmeren Gesellschaftsschichten – das zumindest würde das Neidgefälle im eingangs erwähnten Beispiel erklären.

Freude über fremdes Missgeschick

Die psychologische Forschung bekräftigt zunächst das schlechte Image dieser Emotion: Neid geht oft mit missliebigen Charakterzügen einher, beispielsweise Machiavellismus – einer Tendenz zu unethischem Handeln, bei dem Mitmenschen nur als Mittel zum Zweck gesehen und nach Belieben getäuscht und manipuliert werden.

Eng verwandt ist der Neid mit einer ebenfalls geächteten Emotion, der Schadenfreude. Wenn einer beneideten Person ein Missgeschick widerfährt, spüren wir mitunter ein heimliches Entzücken über das Leid des anderen. Eine bildgebende Studie des japanischen Forschers Hidehiko Takahashi und seines Teams konnte diese Verknüpfung auch auf neuronaler Ebene zeigen. Die Arbeit erschien 2009 in der Fachzeitschrift »Science«. Während die (allesamt studentischen) Versuchsteilnehmer im MRT-Scanner lagen, lasen sie einen Text über einen fiktiven Kommilitonen, dessen Werdegang sie vor Neid erblassen lassen sollte: glänzende Noten an der Uni, herausragende sportliche Leistungen und Glück in der Liebe.

Wie von den Forschern vorhergesagt, spürten die Probanden vor allem dann Neid, wenn ihnen die Vergleichsdimension persönlich besonders wichtig war. Das spiegelte sich auch in den neuronalen Prozessen wider: Neid war verknüpft mit einer starken Aktivierung in einem Teilbereich des anterioren zingulären Kortex (ACC). Dabei handelt es sich um eine Region im vorderen Bereich der Hirnrinde, die häufig mit der Verarbeitung negativer Emotionen in Verbindung gebracht wird. Als die Teilnehmer dann erfuhren, dass der imaginäre Musterstudent in Schwierigkeiten steckte, reagierten sie prompt mit Schadenfreude. Diese ging einher mit einem erhöhten Blutfluss im Striatum der Versuchspersonen – einer Hirnregion, die eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Belohnungsreizen spielt. Diese Aktivierung war umso ausgeprägter, je heftiger die Probanden zuvor auf den erfolgreichen Kommilitonen reagiert hatten: Die größten Neidhammel waren also besonders schadenfroh.

Selbst draufzahlen, damit andere Geld einbüßen

Mitunter kann der Neid auch bizarre Konsequenzen nach sich ziehen. In einem viel zitierten Experiment lud der britische Forscher Daniel Zizzo von der University of Oxford seine Versuchspersonen zu einer Lotterie ein (pdf): Jeweils vier Spieler gleichzeitig konnten verschieden hohe Geldbeträge auf das Ergebnis eines Zufallsgenerators bieten. Doch einige von ihnen wurden künstlich bevorteilt: Sie bekamen mehr Geld zugewiesen als die übrigen, was sich dann in höheren Gewinnen niederschlug – offenkundig zum großen Ärger der übrigen Spieler.

Doch konnten diese sich anschließend rächen. Ein Knopfdruck genügte, um den Kontostand ihrer Mitspieler heimlich abzusenken. Dafür mussten sie allerdings eine Provision abtreten. Dennoch nutzten zwei Drittel der Versuchspersonen dieses Angebot – und das, obwohl sie dafür ihr ohnehin schon knapperes Budget schröpfen mussten. Die Höhe der Gebühr spielte dabei kaum eine Rolle: Selbst wenn sie dafür 25 Prozent der abgezogenen Summe zahlen mussten, enteigneten immer noch zwei Drittel der Testpersonen ihre privilegierten Mitspieler.

So entstand eine Lose-lose-Situation: Lieber gingen die Teilnehmer mit weniger Geld in der Tasche aus dem Versuchslabor, als den anderen einen höheren Gewinn zu gönnen. Das passt schlecht zu der herkömmlichen Ansicht, dass Menschen stets ihren eigenen Gewinn maximieren. Man könnte das mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn der Versuchspersonen erklären. Oder aber mit blankem Neid.