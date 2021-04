Beschichtete Textilien: Die dunkle Seite der pflegeleichten Welt

Was in den 1940er Jahren mit teflonbeschichteten Angelschnüren begann, hat heute monumentale textile Bauwerke wie das Bogendach am Bahnhof Rosenheim oder das 65 000 Quadratmeter große Membrandach der Expo 2010 in Schanghai erreicht. Fachleute hatten schnell begriffen, dass eine neue Klasse von Wunderchemikalien alle Arten von Textilien schmutz-, wasser- und ölabweisend macht. Dank der Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) fanden pflegeleichte Stoffe den Weg in alle Bereiche von Alltag und Technik.

Das Problem: Die fluorierten Chemikalien sind praktisch, aber keineswegs harmlos. Bestimmte PFAS sind gesundheitsschädlich, sie stehen im Verdacht, Krebs erregend zu sein und das menschliche endokrine System zu beeinträchtigen. Außerdem sind alle PFAS in der Umwelt sehr persistent und verbleiben dort länger als jede andere vom Menschen hergestellte Substanz. Selbst wenn alle Freisetzungen dieser Stoffe morgen aufhören würden, wären sie noch über Generationen hinweg weltweit in Mensch und Umwelt vorhanden.

Per- und Polyfluoralkylsubstanzen sind eine Klasse synthetischer organischer Substanzen mit unterschiedlichen Strukturen und Eigenschaften. Die Gruppe umfasst mehr als 4730 Stoffe, die wegen ihrer Widerstandskraft gegen Hitze, weil sie Öl und Wasser effektiv abweisen und die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten modifizieren, in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Bekannte PFAS sind Perflouroctansäure (PFOA) und Fluorpolymere wie Polytetrafluorethylen (PTFE), das unter dem Handelsnamen Teflon bekannt ist. Eine Übersichtsarbeit verzeichnet für mehr als 1400 einzelne PFAS mehr als 200 Verwendungen in 64 Kategorien.

Ohne PFAS ist alles komplizierter

Textilien sind dabei nur eine Anwendung unter vielen. Doch dort gerieten PFAS als Erstes in den Blick der Öffentlichkeit. 2013 veröffentlichte Greenpeace einen Umweltreport über die Gefährlichkeit der PFAS in Outdoorbekleidung. Damals begannen einzelne Firmen, nach umweltfreundlichen Alternativen zu suchen. Zum Beispiel der Hersteller Vaude, der PFAS-freie Membranen für Outdoorbekleidung entwickelt. »Es war und ist immer noch eine große Herausforderung, eine vernünftige Performance zwischen der Wasser abweisenden Funktion und dem Abperleffekt zu erreichen«, sagt Bettina Roth, die Leiterin Qualitätsmanagement bei Vaude.

Die neuen Membranen basieren auf Polyurethan oder Paraffin, die beide für die Umwelt viel weniger problematisch sind. Umso mehr aber in der Produktion, erklärt Roth. »Die PFAS-freien Alternativen sind wesentlich sensitiver gegenüber Produktionseinflüssen wie Geschwindigkeit, Druck oder Temperatur. Daher müssen wir jedes Material, zum Teil sogar in jeder Farbe, intensiv testen. Es gibt leider nicht die eine Lösung, die für alles passt.«

»Leider war die Nachfrage nach PFAS-freien Alternativen am Markt über lange Zeit sehr gering« (Bettina Roth)

Für sie ist erst durch die Greenpeace-Detox-Kampagne der notwendige Druck aufgekommen, der die Industrie dazu angetrieben habe, PFAS-freie Beschichtungen zu entwickeln. Erst viel später gab es dann gesetzliche Regularien, die jedoch bis heute nicht umfassend seien, so Roth. »Leider war die Nachfrage nach PFAS-freien Alternativen am Markt über lange Zeit sehr gering, so dass wir als einzelner Hersteller nicht genügend Druck auf die Materialhersteller beziehungsweise die Chemie-Industrie ausüben konnten.« Inzwischen haben auch andere Outdoor-Hersteller ihre Produktion erfolgreich umgestellt und werben mit PFAS-freien Produkten. Die Greenpeace-Detox-Kampagne untersucht in regelmäßigen Abständen die Fortschritte der Branche.