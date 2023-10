Schadstoffe: Das schmutzige Erbe der Antarktis-Forschungsstationen

Exklusive Übersetzung aus

Die Antarktis gilt oft als unberührter Ort, doch sie verbirgt wortwörtlich ein schmutziges Geheimnis. Teile des Meeresbodens in der Nähe der australischen Casey-Forschungsstation sind so dreckig wie mancher Industriehafen. Das zeigt eine im August 2023 in der Fachzeitschrift »PLOS ONE« veröffentlichte Studie. Beim Vergleich mit Daten aus dem World Harbour Project, das große Wasserstraßen überwacht, stellte die Forschungsgruppe fest: In einigen Fällen kamen Schwermetalle im Lauf von zwei Jahrzehnten in ähnlichen Konzentrationen vor wie in Teilen der Häfen von Sydney und Rio de Janeiro.

Die folgenschwere Umweltbelastung ist wahrscheinlich bei allen älteren Forschungsstationen in der Antarktis weit verbreitet, sagt Mitautor Jonathan Stark, Meeresökologe an der Australian Antarctic Division in Hobart. »Diese Verunreinigungen sammeln sich über lange Zeiträume an und verschwinden nicht einfach«, erklärt er. Stark und sein Forschungsteam fanden bei ihren Untersuchungen hohe Konzentrationen von Kohlenwasserstoffen – Verbindungen, die in Kraftstoffen wie Diesel oder Benzin vorkommen – und Schwermetallen wie Blei, Kupfer und Zink. Einige Proben waren auch mit so genannten polychlorierten Biphenylen (PCBs) belastet, Krebs erregenden chemischen Verbindungen, die vor ihrem internationalen Verbot durch das Stockholmer Übereinkommen im Jahr 2001 weit verbreitet waren.

Das Problem der Verschmutzung auf der Casey-Station ist laut Ceisha Poirot von Antarctica New Zealand in Christchurch kein Einzelfall. »Alle nationalen Programme haben mit diesem Problem zu kämpfen.« Auf der neuseeländischen Antarktisstation Scott Base, die derzeit saniert wird, wurden im Boden und in den Meeressedimenten Verunreinigungen festgestellt, die von früheren Treibstofflecks und schlechter Abfallentsorgung herrühren. Laut Poirot kommen durch die Klimaerwärmung immer mehr dieser jahrzehntealten Schadstoffe ans Tageslicht: »Dinge, die einst im Boden eingefroren waren, kommen jetzt wieder zum Vorschein.«