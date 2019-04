Kirchenmumien: Unversehrt bis zum jüngsten Gericht

»In dunkler Gruft

Das Gebein;

In Licht und Luft

Der aufgerichtete Marmelstein.

Was ungemessen

Vielleicht gestrebt

Es ist vergessen –

Nur das Bild noch lebt.«

Als Theodor Fontane die Kirche von Groß-Glienicke besuchte, »auf halbem Wege zwischen Potsdam und Spandau«, entdeckte er nicht nur die Gedenksteine des Ritters Hans Georg von Ribbeck und seines gleichnamigen Sohns, sondern zudem ihre Leichen. »Beide finden wir auch in der Gruft der Kirche wieder. Wie sie im Schiff, in bildlicher Darstellung, nebeneinanderstehen, so liegen sie hier nebeneinander. Wohlerhalten. Denn die Groß-Glienicker Gruft gehört zu den vielen in der Mark, in denen die beigesetzten Leichen zu Mumien werden«, notierte der Autor in seinen 1880 erschienenen »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«. Und verfasste, von diesem Erlebnis beeindruckt, das oben zitierte Gedicht.

Das erstaunliche Phänomen war keineswegs auf diese Region begrenzt. Vielmehr gab es seit dem 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert eine regelrechte europäische Mumientradition. Zu Fontanes Zeit galt dergleichen allerdings oft als Kuriosität und fand eher Eingang in Gruselgeschichten und Heimatlegenden als in wissenschaftliche Abhandlungen. Beispielsweise erklärte man sich den seit seinem Tod 1702 kaum verwesten Ritter Christian Friedrich von Kahlbutz in der Dorfkirche von Kampehl (Brandenburg) mit einem Mord und einem Meineid. Er habe den Verlobten seiner Dienstmagd umgebracht, weil die ihm das Recht der ersten Nacht verweigert hatte. Vor Gericht leugnete er der Sage nach und schwor: »Wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, soll mein Leichnam nie verwesen.« Fortan bereitete der Leichnam anderen Sündern Verderben. Als napoleonische Soldaten ihn 1806 zum Spaß ans Kreuz der Kirche nageln wollten, sprang seine Hand wieder zurück und ohrfeigte dabei einen der Frevler, worauf der Mann vor Schreck starb.

Auf einen Blick Gute Luft im Grab Obwohl ein intakter Körper nach dem Tod für Christen keine Bedeutung hat, bergen europäische Kirchengrüfte und Katakomben vermutlich rund 1000 Mumien aus dem 16. bis 20. Jahrhundert. Diese entstanden meist auf natürlichem Weg, insbesondere durch Austrocknen in gut belüfteten Anlagen sowie durch Flüssigkeit absorbierende Materialien im Sarg. Mitunter wurden solche Grüfte wohl gezielt ausgesucht, etwa zur Vermeidung von Verwesungsgeruch, aber auch als Mittel wider das Vergessen.

Einen wahren Kern hat letztere Anekdote in jedem Fall: Vandalismus. Viele Grüfte wurden im Lauf der Zeit geplündert, für Mutproben oder makabre Feiern missbraucht. Mitunter hat man sie auch im Zuge von Kirchenrenovierungen ausgeräumt, ohne das Gesehene zu dokumentieren, und die menschlichen Überreste auf dem Friedhof wieder bestattet. Heutzutage gelten solche neuzeitlichen Grabstätten als Teil unseres europäischen kulturellen Erbes und werden seit etwa 30 Jahren wissenschaftlich untersucht. So setzt sich die »Forschungsstelle Gruft« in Lübeck seit 2011 dafür ein, die historischen Särge in Zusammenarbeit mit Restauratoren zu erhalten und die Würde der Begräbnisstätten wiederherzustellen.

Kirchengrüfte dienten zunächst einem einzigen Zweck: das im Leben Erreichte nach dem Tod zu bezeugen und sich als bedeutende Person des gesellschaftlichen Lebens in Erinnerung zu halten. Den Anfang machten der Hochadel und geistliche Würdenträger, ihrem Beispiel folgten der niedere Adel und das Großbürgertum. Die neuzeitlichen Anlagen ersetzten die für eine Person gedachten Kirchengrüfte des Mittelalters und boten gleich Platz für Familien oder religiöse Gemeinschaften. So geborgen, erwartete der Verstorbene den Jüngsten Tag und die erhoffte Auferstehung.