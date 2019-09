Beobachtungstipps: Uranus und Neptun als Stars der Nacht

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mond, Jupiter, Saturn | Der zunehmende Mond passiert die Gasplaneten Jupiter und Saturn am 6. beziehungsweise 8. September am Südhimmel in nur wenigen Grad Entfernung.

Jupiter ist im September ab der Dämmerung noch für rund zwei Stunden am Südwesthimmel zu sehen. Der Riesenplanet geht am 1. September um 23:40 Uhr und am Monatsletzten um 21:57 Uhr unter. Seine scheinbare Helligkeit nimmt von –2,2 mag auf –2 mag zum Monatsende hin ab, dennoch ist er weiterhin das dominierende Objekt des Abendhimmels. Eine besondere Begegnung findet am 5. und 6. September statt, wenn der zunehmende Mond den Jupiter nördlich passiert (siehe Grafik). Am 6. September um 20:45 Uhr sind die beiden nur sechs Grad voneinander entfernt. Im Teleskop schrumpft das Jupiterscheibchen im Verlauf des Monats von knapp 39 auf unter 36 Bogensekunden. Sofern es die Luftruhe zulässt – Mitte des Monats steht Jupiter bei Ende der Dämmerung weniger als 15 Grad hoch am Himmel – bietet der Planet weiterhin ein lohnendes Ziel für Teleskope.

Saturn gerät am 18. September zum Stillstand und zieht danach wieder rechtläufig, also ostwärts, über den Himmel. Abends steht er im Sternbild Schütze zum Ende der Dämmerung knapp 18 Grad hoch im Süden, später tief im Südwesten. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 0,4 mag ist Saturn wesentlich unauffälliger als der etwa 30 Grad weiter westlich positionierte Jupiter. Seine Untergangszeiten verfrühen sich im Monatslauf von 01:44 auf 23:49 Uhr. Die Saturnscheibe präsentiert sich etwa 17 Bogensekunden groß; das Ringsystem gut 25 Grad geöffnet. Am Abend des 8. September steht der zunehmende Mond rund 2,5 Grad südöstlich von Saturn.