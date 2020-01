Sepsis: Warum jeder fünfte Mensch an Blutvergiftung stirbt

2. Wie genau äußert sich eine Sepsis?

Arne Trumann musste wegen eines grippalen Infektes ein paar Tage kürzertreten. Ab Mitte der Woche ging er wieder zur Arbeit, fühlte sich aber nach wie vor ungewohnt schlapp. Am Freitag legte er sich nach Feierabend sofort aufs heimische Sofa. Seine Verfassung verschlechterte sich zunehmend, er zitterte, war blass, verwirrt. Nur sechs Stunden später kämpfte er auf der Intensivstation in einem Bremer Krankenhaus um sein Leben. Der zunächst herbeigerufene Arzt erkannte den Ernst der Lage nicht und riet, erst einmal die Nacht abzuwarten. Trumanns Ehefrau rief dennoch kurz darauf den Krankenwagen. Der Notarzt, der diesen begleitete, schätzte die Situation sofort richtig ein und diagnostizierte eine schwere Sepsis.

Im Nachhinein erklärten sich seine Ärzte und Trumann selbst die Sache so: Beim Aufräumen des Kellers hatte sich der 45-Jährige an einem Draht verletzt. Über die unscheinbare Wunde waren Bakterien, Streptokokken, in sein Blut gelangt, auf die sein Immunsystem, das noch vom grippalen Infekt geschwächt war, nicht angemessen reagieren konnte. Heute engagiert sich Trumann im Verein Sepsis-Hilfe e. V. Mit seiner Krankheitsgeschichte will er auf das Problem aufmerksam machen und andere Menschen vor einem ähnlichen Krankheitsverlauf bewahren.

Laden... © CDC / Janice Haney Carr (Ausschnitt) Achromobacter xylosoxidans | Die Innenseite eines Katheters ist mit einem Film von Bakterien überzogen, der eine Blutvergiftung auslösen kann.

In Sachen Sepsis gibt es noch viel Forschungsbedarf: Warum genau die Situation bei Trumann oder anderen Patienten eskalierte, weiß man auch nach rund 140 000 wissenschaftlichen Publikationen, die in den vergangenen zehn Jahren zum Thema Sepsis erschienen sind, noch nicht. In jedem Fall beschreibt die Sepsis einen krankhaften Prozess im Körper, der sehr unterschiedlich ablaufen kann. Ob sich infolge einer Infektion eine Sepsis entwickelt, hängt vermutlich vom Menge und Aggressivität der Krankheitserreger einerseits und dem Zustand der Immunabwehr andererseits ab ab.

Fest steht: In der ersten Phase einer Sepsis kommt es als Reaktion auf den Krankheitserreger zu einer heftigen Entzündungsreaktion. Gleichzeitig – oder kurz danach – steuert der Körper gegen: In dieser zweiten Phase werden Botenstoffe frei, die die Immunabwehr dämpfen sollen. Typisch ist auch ein Massensterben von T- und B-Lymphozyten, die zwei Hauptakteure der Immunreaktion sind. Schließlich ist der Aufruhr im Körper so groß, dass einzelne Organe (in 70 Prozent der Fälle beispielsweise die Nieren) nicht mehr richtig funktionieren.

»Wenn man eine Sepsis erkannt beziehungsweise einen Verdacht darauf hat, muss sofort aggressiv behandelt werden« (Uni-Klinik in Rostock)

Je besser man die immunologischen und zellulären Prozesse verstehe, um so größer sei die Chance, eine Sepsis zu verhindern, oder sie besser zu behandeln und das Sterberisiko zu senken, schreibt eine Gruppe europäischer Experten in einer aktuellen Veröffentlichung. Welche Faktoren fördern beispielsweise eine Sepsis, welche (Mikronährstoffe, Zink oder Vitamin D) steuern dagegen? Wie verhalten sich die Immunzellen in den Organen? Wie genau gestalten sich die zeitlichen Prozesse, wann beginnt eine Sepsis überhaupt? Welche typischen Merkmale zeigt die Immunabwehr von Überlebenden? Welche Rolle spielt das Mikrobiom bei der Entstehung und möglicherweise Überwindung einer Sepsis?

3. Wie gefährlich ist die Krankheit?

»Die Sepsis ist ein Notfall, fast die Hälfte der Patienten stirbt daran«, erzählt Tobias Schürholz. Wie bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder Blutungsschock müssten Ärzte sofort handeln. Innerhalb der ersten Stunde, spätestens in den ersten drei Stunden müssten sie ein Antibiotikum geben, den Kreislauf stabilisieren und eine Blutkultur angelegen, um so den Erreger identifizieren zu können.