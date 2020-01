Astrophysik: Was am Hype um Beteigeuze wirklich dran ist

Das führt dazu, dass Experten unsere Distanz zu dem Roten Riesen nur grob abschätzen können: Er könnte statt 650 auch nur 500 oder aber 800 Lichtjahre entfernt sein. Doch praktisch alle wichtigen Parameter des Sterns, etwa seine wahre Größe, seine Leuchtkraft und seine Masse, leiten sich aus der Entfernung ab. Deren Ungenauigkeiten pflanzt sich also entsprechend fort, was gesicherte Aussagen über Beteigeuze sehr schwierig macht. Das gilt auch für den Punkt, den der Stern in seiner Evolution bisher erreicht hat.

100 000 Jahre bis zum großen Knall

Immerhin gibt es Indizien für den aktuellen Entwicklungsstand: Laut umfangreichen Computersimulationen aus dem Jahr 2016 sollte sich Beteigeuze gegenwärtig am Beginn seiner Heliumbrennphase befinden: Wasserstoff, der primäre Brennstoff der Sterne, ist im Kern bereits ausgegangen und wird nur noch in einer Schale um den Kern weiter zu Helium fusioniert. Das Heliumbrennen könnte demnach noch hunderttausende Jahre andauern.

Erst wenn auch das Helium im Kern aufgebraucht ist, kommt Beteigeuze seinem Ende wirklich nah. Das anschließende Kohlenstoffbrennen sollte etwa 1000 Jahre, das darauf folgende Neon- und Sauerstoffbrennen nur ein Jahr dauern, das Siliziumbrennen etwa einen Tag. Die genauen Zeiten hängen unter anderem von der Menge der Brennstoffe und deren Durchmischung ab, die unbekannt sind.

Wenn sich anschließend nur noch Eisen im Kern befindet, geht es steil bergab: Das Metall lässt sich nicht mehr unter Energiegewinn zu noch schwereren Elementen fusionieren, weshalb die Schwerkraft die Oberhand gewinnt: Der Kern des Sterns kollabiert in Sekundenbruchteilen zu einem nur 10 bis 20 Kilometer großen Neutronenstern und sendet dabei Gravitationswellen sowie Unmengen an Neutrinos aus. Die darüberliegenden Schichten verlieren den Boden unter sich und stürzen auf den Neutronenstern, an dessen Oberfläche sie wie an einer undurchdringlichen Wand abprallen und als gewaltige Stoßwelle nach außen strömen – der Beginn der Supernova.

Nathan Smith von der University of Arizona, ein Experte für diese Phase im Leben von Sternen, warnt davor, derartigen Simulationen allzu viel Gewicht einzuräumen: »Solche Modelle helfen, die stellare Entwicklung zu verstehen, aber sie basieren auf vielen ungewissen Eingangsdaten, Parametern und physikalischen Prozessen, die sich als falsch erweisen können. Sie eignen sich daher nicht für Vorhersagen.«

Aus diesem Grund ist er sich nicht sicher, ob Beteigeuze noch viele Jahre am Firmament leuchten wird oder vor dem baldigen Ende steht. Spekulationen, dass eine Supernova bevorsteht, bezeichnet er allerdings als »Wunschdenken«. »Wir wissen einfach noch zu wenig, um sicher sagen zu können, in welcher Brennphase ein Stern wie Beteigeuze ist«, sagt Smith. »Deshalb kann ich auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass Beteigeuze morgen explodiert oder erst in 200 000 Jahren.«