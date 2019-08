Regenwald: Was die Amazonas-Brände wirklich bedeuten

Etwa 40 000 Feuer brennen nach Angaben von Brasiliens Weltraumforschungagentur INPE im weltgrößten Regenwaldgebiet, dem Amazonasbecken. Die Brände in dem Land sind so verbreitet, dass sie Erinnerungen an die enormen Brände der Arktis wecken, die dieses Jahr ebenfalls Schlagzeilen machen. Doch nicht alles ist, wie es auf den ersten Blick erscheint – so sind die Brände von 2019 keineswegs die größte Feuersbrunst, die der Amazonas-Regenwald je erlebt hat, und anders als in der Arktis ist hier nicht der Klimawandel am Werk.

Letzteres zeigt sich im Vergleich zu 2016, einem Jahr, in dem fast so viele Feuer brannten wie derzeit. Der dramatische Unterschied: 2016 war eines der El-Niño-Jahre, die im Amazonasbecken schwere Dürren und mehr Feuer bringen. Die Brände in diesem Jahr erreichen ihr Ausmaß ganz ohne meteorologische Unterstützung. Dennoch hat sich die Feuersaison angekündigt. Nicht in Wetter- oder Klimamodellen, sondern in der Politik – Begeisterung für die Abholzung der Wälder ist das umweltpolitische Markenzeichen des brasilianischen Präsident Bolsonaro.

Größe und Anzahl der Feuer hängen eng mit der abgeholzten Fläche zusammen. Viele verbrannte Flächen sind das Ergebnis des letzten Stadiums der Abholzung von Wald: Sind alle Bäume geschlagen, zünden Bauern, Viehzüchter oder auch Rohstoffunternehmen das Unterholz an, um die freien Flächen anderweitig zu nutzen. Dabei hatte sich der Waldverlust in den letzten zehn Jahren dramatisch verringert, im Jahr 2017 wurde nur noch ein Drittel der Fläche abgeholzt, die in den 1980er Jahren verloren ging. Entsprechend weniger Feuer brannten im Amazonasbecken.

Zurück in die schlechte alte Zeit

Doch 2019 markiert eine Trendumkehr. Nach Jahren geringerer Abholzung ermutigt die brasilianische Regierung nun wieder Unternehmen, auf der Jagd nach Flächen für Sojaanbau und zur Gewinnung von Rohstoffen, aber besonders für die Viehzucht, Waldflächen zu roden. Die Brände – die nach Angaben von NASA an die Feuer während der ungebremsten Abholzung früherer Jahrzehnte heranreichen – sind eine Folge dieser Politik.