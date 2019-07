Hirnforschung: Was macht unser Gehirn so leistungsfähig?

Copelli und Carelli geben zu, dass diese Beobachtung die Idee in Frage stellt, dass das Gehirn am liebsten in der Nähe des kritischen Punktes operiere. Sie betonen aber, dass sie die Mausdaten noch nicht abschließend interpretieren können: Was fehle, seien (sehr teure) Experimente an wachen Tieren. Denn womöglich habe schlechter Schlaf während des Experiments das Gehirn der Mäuse von der Kritikalität ferngehalten, sagte Copelli.

»Für einen Physiker deutet so was auf eine Art universellen Mechanismus hin« (Mauro Copelli)

Copellis Gruppe analysierte noch andere öffentliche Daten von Experimenten mit Affen und Schildkröten. Die Datensätze waren zwar zu klein, um die Kritikalität der vollen Potenzgleichung zu bestätigen. Doch das Team konnte das Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Potenzexponenten berechnen, die die Verteilung der Lawinengrößen und -dauer angaben. Dieses Verhältnis – das angibt, wie schnell sich Lawinen ausbreiten – war immer das gleiche, unabhängig von der Tierart und davon, ob ein Tier in Narkose war oder nicht. »Für einen Physiker deutet so was auf eine Art universellen Mechanismus hin«, sagt Copelli.

Alain Destexhe vom National Center for Scientific Research (CNRS) in Frankreich, jener Kritiker, der die Gleichung mit mehreren Exponenten als Test der Kritikalität vorgeschlagen hatte, findet die Universalität der Ergebnisse »verblüffend«. Er sei sich aber nicht sicher, ob die Befürworter der Kritisches-Gehirn-Theorie deshalb Recht haben. Die Tatsache, dass neuronale Lawinen in wachen Gehirnen ähnlich skalieren wie unter tiefer Narkose – wenn sie keinen sensorischen Input bekommen –, weise nämlich darauf hin, dass die Kritikalität nichts damit zu tun habe, wie das Gehirn Informationen verarbeitet und somit auf einem anderen Aspekt der Hirndynamik gründen könnte.

Deshalb will das brasilianische Team um Copelli nun untersuchen, wie sich synchrone und asynchrone Hirnzustände auf das Verhalten von Ratten auswirken. Eine schwierige Aufgabe, denn synchrone Bursts treten nicht nur im Schlaf auf, sondern auch im wachen Hirn. Andere Forscher denken, der Schlaf könnte destabilisierte Gehirne an ihren kritischen Punkt zurückführen. Beggs etwa glaubt, dass weitere Studien eines Tages eine tiefere Verbindung zwischen psychischer Gesundheit und der Physik des Gehirns aufdecken könnten. Aber zuerst, sagt Copelli, muss das Forschungsfeld der Kritikalität fundamentale Fragen beantworten. »Die aktuelle Theorie kann unsere Beobachtungen nicht erklären«, sagt er. »Das Rennen der Modelle ist also wieder eröffnet.«