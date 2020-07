Coronavirus: Was tun gegen Aerosolübertragung?

Dass Sars-Cov-2 in solchen Aerosoltröpfchen überleben kann, legt eine Studie nahe, die am 22. Juni im Journal »Emerging Microbes & Infections« erschien. Die Autorinnen und Autoren vom Defense Science and Technology Laboratory des britischen Verteidigungsministeriums hatten Aerosol aus künstlichem Speichel oder Zellkulturmedium mit Tröpfchengrößen von ein bis drei Mikrometer Durchmesser hergestellt — mit konzentriertem Sars-CoV-2-Virus als Fracht. In einer dunklen Aerosolkammer konnten sie »lebensfähiges« Virus bei hoher und bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit noch nach 90 Minuten nachweisen. Bereits im April hatte eine Studie im »New England Journal of Medicine« Ähnliches berichtet: dass Sars-CoV-2 in Aerosolen von fünf Mikrometer Größe für mindestens drei Stunden überleben kann.

»Aerosolübertragung ist die einzige logische Erklärung für solche Infektionsgeschehen« (Lidia Morawska)

Derartige Erkenntnisse über das Verhalten von Aersosolen und darin transportierten Viruspartikeln zeigen, dass Aerosolübertragung zumindest ein plausibler Infektionsweg ist. Zwar ist nicht klar, wie hoch die infektiöse Dosis von Sars-Cov-2 ist, wie viel infektiöses Aerosol man also einatmen muss, um sich anzustecken. Superspreader-Events wie beim Chor aus Skagit Valley oder auch in einem Restaurant in der chinesischen Stadt Guangzhou zu Beginn der Pandemie sprechen aber dafür, dass die Infektionswahrscheinlichkeit mit der Konzentration infektiösen Aerosols im Raum steigt und mit der Zeitspanne, während derer sich Menschen in einem solchen Aerosol aufhalten.

»Aerosolübertragung ist die einzige logische Erklärung für solche Infektionsgeschehen«, sagt Morawska. Dennoch habe es für die Erforschung der exakten Mechanismen bei dieser Art der Übertragung bisher kaum Forschungsgelder gegeben. Entsprechend wenig sei über das notwendige Maß an Schutz bekannt. Qualitativ könne man jedoch sagen, dass es beim Schutz vor Aerosolübertragung vor allem um die Verdünnung ausgeatmeter Aerosole gehe und darum, die Verweildauer in aerosolschwangerer Luft zu verkürzen.

Was tun gegen Aerosole?

Dass Lüften dabei eine deutliche Wirkung erzielen kann, zeigt die oben zitierte Studie aus Amsterdam. Die Zahl der mit einem Aerosolgenerator erzeugten Tröpfchen von fünf Mikrometer Größe halbierte sich in einem zusätzlichen Experiment in einem gut belüfteten Raum nach nur 30 Sekunden. In einem schlecht belüfteten Raum dauerte es schon 1,4 Minuten, in einem Raum ganz ohne Belüftung ganze fünf Minuten.

Um den Verdünnungseffekt des Lüftens zu nutzen, braucht es also sinnvolle Lüftungskonzepte. Es wäre nicht sinnvoll, wenn in einer Schule die Haupttüren geöffnet, die Korridore also »gut belüftet« sind, alle Schüler aber durch die Zugluft im Eingang laufen. Welche konkreten Lösungen es für die Gebäudelüftung gibt, haben Morawska und 35 ihrer Kollegen in einem Artikel im Journal »Environment International« vom Mai 2020 dargelegt. Darin geht es vor allem darum, Umluft-Ventilation zu vermeiden, die Ventilationsrate zu erhöhen, die Luft nach oben abzusaugen statt zu den Seiten und zugeführte Luft ausreichend zu filtern.

Doch es gibt noch andere Wege, die Aerosolkonzentration in der Luft zu senken: mit den guten, alten Gesichtsmasken. »Abstand halten, lüften und Maske tragen haben alle denselben Effekt, die Aerosolpartikelbelastung in der Atemluft gering zu halten«, sagt Professor Ulrich Pöschl vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. »Gesichtsmasken können große Tropfen, wie sie beim Niesen und Husten entstehen, beim Ausatmen und beim Einatmen fast vollständig zurückhalten«, sagt Pöschl. »Zwar kann ein Teil der Partikel im Mikrometerbereich um den Maskenrand herum ein- oder ausgeatmet werden.« In jedem Fall gebe es aber auch mit einfachen Stoffmasken einen signifikanten Schutz, da ein Teil der Partikel von der Maske abgefangen wird.