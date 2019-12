Quantenkryptografie: Wettlauf gegen den großen Codeknacker

Juliane Krämer und ihre Kollegen glauben deshalb, dass mit dem Quantencomputer nicht automatisch die Ära der Privatsphäre enden muss. Sie setzen ihre Hoffnung auf mathematische Funktionen, bei deren Umkehrung sich auch Quantenrechner schwertun würden, und die das RSA-Verfahren eines Tages ablösen könnten.

Hoffen auf die gitterbasierte Kryptografie

Einen davon, die »gitterbasierte Kryptografie«, erforscht Krämer. Unter Gitter verstehen Mathematiker einen Raum, gefüllt mit regelmäßig angeordneten Punkten. Ein Bauzaun ähnelt einem Gitter mit zwei Dimensionen. Kryptografen interessieren sich für deutlich komplexere Varianten, die hunderte Dimensionen aufspannen, freilich nur als virtuelles Gebilde.

Laden... © Jen Christiansen / Scientific American Februar 2016 (Ausschnitt) Verschlüsselung heute | Bei jedem Onlinekauf tauschen der Browser des Kunden und die Website des Händlers zunächst einen Geheimcode aus, der die eigentlichen Kaufdaten verschlüsseln soll. Man spricht von symmetrischer Verschlüsselung, da beide Parteien denselben Schlüssel verwenden. Um den Schlüssel zu sichern, nutzen beide Parteien eine zweite Chiffriermethode: die asymmetrische Verschlüsselung. Dieses zweistufige System stellt einen wirksamen Schutz dar – allerdings nur, bis Quantencomputer zum Knacken der Codes eingesetzt werden.

Wenn man einen Punkt irgendwo zwischen die einzelnen Gitterpunkte setzt, kann es wegen der vielen Dimensionen äußerst schwierig sein, den nächsten Gitterpunkt zu finden. Es kann aber auch leicht sein. Das hängt davon ab, wie das Gitter mathematisch beschrieben wird. Experten sprechen von einer »schlechten« oder einer »guten« Basis. Verwendet man eine »schlechte Basis« als öffentlichen Schlüssel und eine »gute« als privaten, hat man einen mathematischen Reißwolf gestaltet.

Bekannt sind dieses und ähnliche Verfahren schon lange. »Doch welche davon sich in der Praxis durchsetzen werden und welche nicht, muss sich erst noch zeigen«, sagt Krämer. Derzeit seien Entwickler auf der Suche nach einer geeigneten Balance zwischen Sicherheit und Effizienz.

Die Effizienz ist ein wichtiges Thema unter Kryptografen. »Niemand will beim Onlineshopping sekundenlang auf die Verschlüsselung oder die Prüfung der Authentizität warten«, sagt Ruben Niederhagen vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Doch genau das könnte mit den neuen Verfahren passieren.

Außerdem erfordern die Methoden der Post-Quanten-Kryptografie bislang deutlich mehr Ressourcen als die gängigen Verfahren. Das Rechnen mit Gittern, wie es beim Ver- oder Entschlüsseln nötig ist, braucht viel Rechenpower. Die Schlüssel sind auch um ein Vielfaches länger als bei RSA und Co, benötigen also mehr Speicherplatz.

Das erscheint in Zeiten von Terabyte-Festplatten und Gigahertz-Prozessoren nicht als Problem. »Doch die Speicher eingebetteter Systeme, wie etwa im Airbag oder in Zukunft in der Ampel, die mit Autos kommuniziert, haben nur wenige Kilobyte Speicher und wenig Rechenkapazität«, sagt Fraunhofer-Forscher Niederhagen. Er ist an einem neuen Projekt des Bundesforschungsministeriums (BMBF) beteiligt, das Post-Quanten-Kryptografie für den Automobilbereich fit machen soll. »Bei der Bordelektronik zählt jeder Cent, weshalb man nicht erwarten darf, dass die Ressourcen für alternative Kryptoverfahren erweitert werden.«

Die neuen Verfahren sind ineffizient

Also gilt es, die Effizienz zu erhöhen. Dafür ist Kreativität gefragt. Die Forscher spielen etwa mit unterschiedlichen mathematischen Darstellungen von Gittern. Mit einer davon, in Form von »Polynomen«, laufen die Rechenoperationen schneller. Doch die Schlüssellängen bleiben, je nach Methode, fünf bis hundertmal so groß wie bei gängigen Verfahren. »Es gibt kein Patentrezept für die Steigerung der Effizienz«, sagt Krämer.

Mittlerweile diskutieren Experten über viele verschiedene Methoden mit unterschiedlichen Vorzügen und Nachteilen in puncto Sicherheit und Effizienz. Die US-amerikanische Standardisierungsbehörde NIST versucht seit 2017, die Spreu vom Weizen zu trennen – und so vielleicht einen Algorithmus zu finden, der RSA als Internetstandard ablösen kann. In einem Wettbewerb hat das NIST rund 80 Vorschläge für quantencomputerresistente Kryptografieansätze gegeneinander antreten lassen. Nach einer ersten Evaluierung Anfang 2019 blieben 29 Methoden übrig. Die meisten davon sind gitterbasiert.

Die NIST hat seitdem Schwächen der einzelnen Verfahren benannt und fordert Nachbesserungen von den Autoren. Da die Methoden öffentlich sind, können andere Wissenschaftler nach Sicherheitslücken suchen, welche die Urheber dann stopfen müssen. Mitte 2020 will die NIST das Bewerberfeld auf dieser Basis weiter einschränken.

Unterdessen setzt die Münchner Firma »genua« ein mit der TU Darmstadt entwickeltes Verfahren namens XMSS für digitale Signaturen testweise schon ein. Es gilt seit 2018 offiziell als zulässiger Internetstandard und kann frei verwendet werden. Genua hat besonders sicherheitsbewusste Firmen und Behörden als Kunden, die abhörsicher kommunizieren wollen.

Ein Problem, viele Lösungen

Dazu nutzt ihr Verfahren »Hashfunktionen«. Diese erstellen aus der zu versendenden Datei eine Art digitalen Fingerabdruck, der als Schlüssel dient. Die Methode gilt als resistent gegen Quantenalgorithmen, eignet sich aber nur für digitale Signaturen. Zudem benötige der Anwender eigens eine Maschine, um die Schlüssel in einem gesicherten Netz zu erzeugen und zu managen, sagt »genua«-Wissenschaftler Stefan-Lukas Gazdag.

Der Fall XMSS zeigt, dass es die eine Lösung für alle Kryptografiesorgen wohl nicht geben wird. Das verdeutlichen auch die Teilnehmer im NIST-Wettbewerb: Manche der Verfahren eignen sich eher für digitale Signaturen, andere zur Verschlüsselung. Die einen sind schnell berechenbar, haben aber lange Schlüssel oder umgekehrt. »Am Ende wird die NIST mehrere Verfahren standardisieren«, prognostiziert Krämer.

Eine Umsetzung plant die US-Behörde jedoch erst zwischen 2022 und 2024. Bis dahin klafft eine Art Verschlüsselungslücke. Auch das BMBF hat das Dilemma erkannt. Es fördert Projekte der Post-Quanten-Kryptografie für unterschiedliche Bereiche, »Quantumrisc« für die Autobranche etwa, oder »PQC4Med« für den Schutz medizinischer Geräte.

Lassen sich heutige Daten in Zukunft entschlüsseln?

Sorgen bereitet den Experten derweil ein prinzipielles Problem: Während digitale Signaturen nur für den Moment sicher sein müssen, sollten es verschlüsselte Daten idealerweise dauerhaft bleiben. Heute chiffrierte Daten könnten, sofern sie auf einer Festplatte gespeichert sind, auch in Jahrzehnten noch von einem Quantenrechner entschlüsselt werden. Ob das ein Problem ist, hängt wohl von der Art der Daten sowie ihrem Alter ab. »Stellen Sie sich eine zukünftige Website vor, auf der jeder Ihre Whatsapp-Kommunikation von heute sehen könnte«, sagt Krämer. »Ab wann würde Sie das nicht mehr stören? In einem Jahr? In zehn Jahren?«

Wer längerfristig auf der sicheren Seite sein will, sollte RSA und Co daher bereits heute nicht mehr nutzen, fordert die Mathematikerin. Obwohl die Standardisierung durch die NIST noch ausstehe, gebe es schon jetzt einsatzfähige Post-Quanten-Verfahren. Allerdings könnten diese noch unbekannte Schwachstellen haben.

Überhaupt ist es nur eine Annahme, dass die Post-Quanten-Kryptografie auch wirklich dauerhaft dem Quantencomputer oder den Gehirnen genialer Mathematiker trotzen kann. Zwar präsentieren die Entwickler gerne mathematische Beweise für die Zuverlässigkeit der Methoden. Diese besagen aber letztlich nur, dass die Verfahren zu einer Klasse besonders schwerer Probleme gehören. »Eine Garantie, dass nicht doch irgendwann ein mathematisches Rezept gegen die neuen Verfahren auftaucht, gibt es nicht«, räumt Krämer ein.

Experten plädieren daher für eine gewisse Flexibilität in Sachen Verschlüsselung, auch »Krypto-Agilität« genannt. Konkret schwebt Forschern eine Infrastruktur vor, die den schnellen Austausch des Verfahrens erlaubt, sobald es geknackt wurde. »Diese Flexibilität ist mindestens genauso wichtig wie die neuen Verfahren an sich«, sagt Niederhagen. Daher berücksichtigen die Darmstädter Forscher sie in ihren aktuellen Projekten. Software könne beispielsweise so entworfen werden, dass es ihr egal ist, welche Art von digitaler Signatur sie empfängt. So sei es möglich, Verfahren rasch auszutauschen.

Ob all das wirklich notwendig ist, werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte zeigen. Zwar arbeiten sowohl staatlich als auch privat geförderte Wissenschaftler mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von Quantencomputern. Bisher machen die Rechenmaschinen aber noch viel zu viele Fehler. Ebenso müsste man statt derzeit rund 50 Qubits zehntausende der Recheneinheiten vernetzen, um dem RSA-Verfahren wirklich gefährlich zu werden. Ob das technisch gelingen wird, ist nach wie vor offen.