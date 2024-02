Wohlbefinden: Zeit in der Natur ist Geld wert

Menschen mit geringerem Einkommen geht es umso besser, je häufiger sie sich in der Natur aufhalten – lediglich im Grünen zu wohnen, macht noch keinen Unterschied. Bei höherem Einkommen spielt beides keine Rolle fürs Wohlbefinden. Das berichtet eine Forschungsgruppe aus Österreich in der Zeitschrift »Health & Place«.

Das Team um die Psychologin Leonie Fian von der Universität Wien hatte 2300 Personen in Österreich, knapp 500 aus Wien, nach ihrem Einkommen, ihrem emotionalen Wohlbefinden und ihrer Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen befragt. Außerdem sollten sie angeben, wie häufig sie in den vergangenen vier Wochen ihre Freizeit im Grünen oder am Wasser verbracht hatten, beispielsweise im Park oder im Wald, in den Bergen, im Schwimmbad, an Flüssen oder Seen. Im Durchschnitt kamen die Befragten auf 26 solche Aufenthalte. Über Satellitenfotos wurde außerdem der Grünanteil in einem Umkreis von 1000 Metern um ihr Zuhause erfasst.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Wo Bäume mehr schaden als nützen Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Im Mittel ging es den Befragten umso besser, je grüner ihr Wohnumfeld war und je häufiger sie sich in der Natur aufgehalten hatten. Bei vergleichbarem Einkommen spielte der Grünanteil jedoch keine Rolle mehr, nicht einmal der Zugang zu einem eigenen Garten. Für das Wohlbefinden der Reicheren war es auch nicht so wichtig, wie oft sie ins Grüne oder ans Wasser kamen. Aber je geringer die Einkünfte, desto stärker der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Zeit in der Natur.