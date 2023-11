Persönlichkeit: Der Selbstwert wächst mit dem Einkommen

Selbstwertgefühl und Einkommen hängen zusammen. Aber was ist die Ursache, was die Wirkung? Um das zu klären, hat eine Forschungsgruppe um Wiebke Bleidorn von der Universität Zürich Daten von rund 4100 repräsentativ ausgewählten Erwachsenen in den Niederlanden ausgewertet. Zwischen 2019 und 2022 hatten diese wiederholt Auskunft über ihr Einkommen und ihr Selbstwertgefühl gegeben.

Wie die Psychologin und ihr Team in der Fachzeitschrift »Psychological Science« berichten, konnten sie zwar nur einen schwachen Zusammenhang zwischen Einkommen und Selbstwert feststellen. Aber als sie untersuchten, ob sich nach einer Veränderung in einer der beiden Variablen auch die andere veränderte, entdeckten sie einen deutlicheren Effekt: Wenn das Einkommen stieg, besserte sich daraufhin auch das Selbstwertgefühl. In der umgekehrten Reihenfolge war der Zusammenhang schwächer. Das galt für Männer und Frauen, junge und ältere Erwachsene, mit und ohne Universitätsabschluss.

Die Gruppe schließt daraus, dass sich der beobachtete Zusammenhang nicht nur auf so genannte Selektionseffekte zurückführen lässt, zum Beispiel darauf, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl besser bezahlte Berufe anstreben, dass sie auf Grund ihres Verhaltens bessere berufliche Chancen bekommen und womöglich schneller aufsteigen. Vielmehr legten die Daten eine andere Interpretation nahe: Das Einkommen diene als Marker für den sozialen Status und beeinflusse auf diesem Weg auch das Selbstwertgefühl.