Schlichting!: Gefährliche Schräglage

Ein wachsender Sandhaufen wird ab einer bestimmten Neigung nicht mehr steiler. Vielmehr stellt sich ein charakteristischer Schüttwinkel ein, indem oben aufgetürmter Sand gelegentlich in Lawinen niedergeht. Sie flachen den Haufen ab, so dass darauf wieder Sandkörner liegen bleiben können, bis der kritische Winkel erneut überschritten wird. In der nichtlinearen Physik spricht man bei solchen Phänomenen von selbstorganisierter Kritikalität.

Es hängt zwar von zufälligen Störungen ab, wann genau ein Abgang ausgelöst wird. Trotzdem ist der Prozess nicht ganz wahllos, sondern die Verteilung der Lawinen folgt einem Potenzgesetz – große kommen seltener, kleinere viel häufiger vor. Derartige Skalengesetze gibt es überall in Natur und Alltag. Sie beschreiben so verschiedene Phänomene wie die Verteilung der Einwohnerzahl deutscher Städte oder die Ausmaße von Mondkratern.

»Ein kleiner Irrtum am Anfang wird am Ende ein großer«

(Giordano Bruno, 1548–1600)

Versucht man einen solchen Haufen zu besteigen, etwa auf der lockeren Leeseite aktiver Sanddünen, ist das eine sportliche Herausforderung: Mit jedem Schritt nach oben gleitet man auf einer kleinen Lawine wieder ein Stück zurück. Weil ein Mensch aber dank seines Körpergewichts zugleich in den Sand einsinkt, bildet sich nach der kurzen Rutschpartie an den Füßen ein Wall mit einer unterkritischen Neigung. Darauf kann sich der Wanderer abdrücken, um etwas höher zu kommen.

Ein winziges Insekt hat es da einfacher. Es krabbelt den Hang hinauf, ohne dass viel passiert. Hier und da rieseln ein paar Körnchen herab, aber es kommt voran. Doch wie ergeht es größeren Insekten, die den kritisch angewinkelten Untergrund stark genug stören und eine Lawine auslösen?