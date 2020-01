Schlichting!: Farbenspiel im Flugzeugfenster

Die Konstrukteure von Flugzeugen würden wohl am liebsten ganz auf Fenster verzichten, denn diese sind Schwachstellen im Flugzeugrumpf. Das liegt am Druckunterschied: In der heute üblichen Reisehöhe von zirka zehn Kilometern beträgt der Luftdruck nur noch rund ein Viertel des Normalwerts auf der Erdoberfläche von rund 1000 Hektopascal (hPa). Das wäre für die Passagiere lebensgefährlich. Die meisten von uns sind niedere Regionen gewohnt und ertragen für längere Zeit allenfalls einen Druck, wie er beispielsweise auf der Zugspitze herrscht. Entsprechend werden in der Kabine etwa drei Viertel (750 hPa) des normalen Atmosphärendrucks aufrechterhalten. Wegen des innen höheren Drucks unterliegt der Rumpf großen Belastungen, ähnlich wie ein aufgeblasener Luftballon. Ecken an Fenstern würden die Kräfte ungleichmäßig verteilen und wären Ansatzpunkte für Risse. Darum ist die vertraute, abgerundete Form weniger eine Frage des Designs als schlicht physikalische Notwendigkeit.

Flugzeugfenster bestehen aus drei Kunststoffscheiben. Die äußere ist etwa einen Zentimeter dick und fest mit dem Rumpf verbunden. Zwischen ihr und der mittleren Scheibe befindet sich zur Wärmedämmung Luft. Diese kann durch ein winziges Loch in der mittleren Scheibe hin- und herfließen, so dass letztlich der gesamte Druckunterschied auf dem äußeren Fenster lastet. Die innerste Scheibe befindet sich in einigem Abstand dazu und ist nicht sicherheitsrelevant – sie soll vor allem Passagiere von der Berührung der mittleren abhalten. Das schützt nicht nur das Acrylglas, sondern bei Außentemperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius ebenso die Passagiere vor unangenehmen Kälteempfindungen.

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Blick aus Flugzeugfenster | Mehrere physikalische Erscheinungen am Flugzeugfenster beeinträchtigen den Blick auf die Außenwelt. Zu den von Wasserdampf und Eis verursachten Phänomenen kommen hier noch viele kurze, konzentrische Streifen um die Sonne. Sie entstehen, weil in den (zufällig verteilten) Kratzern auf der Scheibe gerade diejenigen Einkerbungen das Licht ins Auge reflektieren, die senkrecht zu den Strahlen orientiert sind. Ein ähnlicher Effekt entsteht auf welligen Gewässern bei tief stehender Sonne.

Die Fenster bieten den Reisenden einen außergewöhnlichen Blick auf die Landschaft sowie auf eine Vielzahl physikalischer Phänomene. Dazu gehören nicht nur die von mir bereits in früheren Ausgaben beschriebenen Halos, Glorien und Wolkenstrukturen, sondern auch Erscheinungen, die entstehen, indem das Flugzeugfenster selbst mit der Umgebung wechselwirkt. Manchmal zeigen sich gleich mehrere interessante Effekte zur selben Zeit. In Häusern sind bei Mehrfachverglasung die Zwischenräume der Scheiben luftdicht von der Außenwelt getrennt. Einer der Vorteile davon: Die Glasinnenflächen kommen nicht mit Wasserdampf in Berührung, der kondensieren und den Durchblick trüben kann. Allerdings reagieren solche Scheiben empfindlich auf Änderungen des Drucks in der Umgebung und verformen sich, wenn er nicht genau dem Gasdruck im Zwischenraum entspricht. Das macht sich vor allem indirekt durch optische Phänomene bemerkbar (siehe »Umkränztes Lichtkreuz im Quadrat«, Spektrum August 2017, S. 64).

»Doch still, was schimmert durch das Fenster dort?«

(William Shakespeare, 1564–1616)

So eine versiegelte Bauweise würden Doppelscheiben bei den großen Druckunterschieden am Flugzeug mechanisch kaum überstehen – daher das kleine Loch zum Ausgleich mit dem Kabineninnern. Das geht jedoch oft auf Kosten der Durchsicht. Doch wie zur Entschädigung für die Blicktrübung lassen sich dann am Acrylglas interessante Vorgänge beobachten, die man woanders kaum zu Gesicht bekäme (siehe »Wie vergitterte Fenster die Welt einfärben«, Spektrum Februar 2013, S. 54).