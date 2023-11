Schlichting!: Bedeckeln gegen Widerstände

Boxen und Kolben im Labor

Die Fluiddynamikerin Jolet de Ruiter von Dänemarks Technischer Universität hat gemeinsam mit Kollegen versucht, die physikalischen Vorgänge besser zu verstehen, die dabei im Spiel sind. Ihr Ziel war eine quantitative Beschreibung der Abläufe beim Schachtelschließen, um auf dieser Grundlage beispielsweise den Herstellern von Kartons Verbesserungsvorschläge für die Produktion zu geben.

Die Forschungsgruppe wollte bei ihren Experimenten nicht allein auf kommerziell verfügbare Kartons angewiesen sein, die oft ungenau verarbeitet sind. Deswegen hat das Team außerdem mit Zylindern und passenden Kolben gearbeitet, die im Prinzip genauso funktionieren. Sie lassen sich allerdings sehr präzise mit Hilfe von 3-D-Druckern fertigen und wunschgemäß aufeinander abstimmen.

In einer Standardausführung bei diesen Experimenten war der Luftspalt konstant breit, die Kolbenwände verliefen also parallel zum Zylinder. Daneben gab es Varianten, bei denen sich die Lücke während des Schließens entweder vergrößerte oder verkleinerte. Dabei beeinflusste die Form die Gleitgeschwindigkeit maßgeblich. Die so gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf Deckel und Bodenteil eines normalen Kartons übertragen. Dann zeigt sich: Wenn sich die Lücke beim Schließen verjüngt, verringert sich die Gleitgeschwindigkeit noch stärker als bei einem gleich bleibenden Abstand. Führt man jedoch die Wände so aus, dass sich der Luftspalt geringfügig verbreitert, so lässt sich die Geschwindigkeit sogar konstant halten.

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz (Ausschnitt) Spaltneigung | Die Geschwindigkeit beim Herabgleiten des Deckels lässt sich gezielt variieren. Dazu muss man die Wände so formen, dass der Spalt nicht konstant bleibt, sondern sich im Lauf der Bewegung verjüngt oder verbreitert.

Der Zusammenhang könnte nicht nur für die Herstellung möglichst schnell oder gleichmäßig schließender Schachteln interessant sein. Das dänische Team hofft darüber hinaus, dass sich das Ergebnis auf ähnliche Systeme übertragen lässt, bei denen Luft durch enge Spalte strömt, etwa Türen oder Fenster.