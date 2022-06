Schlichting!: Unscheinbare Grenze im Fluss

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz, nach: H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Aufgestellter Grat | Der Wasserstrom taucht an der oberflächenaktiven Schicht ab. Die Reibung in der Grenzschicht wölbt in der Eintritts­zone eine winzige Welle auf.

Zwischen dem in die Tiefe abgelenkten Strom und dem starren Oberflächenfilm gibt es eine Grenzschicht, die das darauf folgende Geschehen maßgeblich bestimmt. Normalerweise spielt in laminar fließendem Wasser dessen Zähigkeit so gut wie keine Rolle. In der Grenzschicht haften die benachbarten Elemente jedoch direkt am Verunreinigungsfilm, und nach außen hin passt sich die Geschwindigkeit immer mehr der Hauptströmung an. Infolge des dadurch hervorgerufenen Reibungswiderstands baut sich im nachkommenden Volumen auf kurzer Strecke ein erhöhter Druck auf. Das hebt an der Wasseroberfläche unmittelbar vor der Vorderkante der molekularen Verschmutzungen – also dort, wo das Wasser abtaucht – einen schmalen Bereich auf dessen ganzer Breite um knapp einen Millimeter an. Diese Erhebung ist die Thoreau-Reynolds-Welle.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Kleiner Wellenkamm | Die Thoreau-Reynolds-Welle steht senkrecht zur Fließrichtung. Am Boden ruft ein Teil von ihr unter Sonnenlicht eine helle Brennlinie (Kaustik) hervor.

Natürliche Gewässer führen fast ständig oberflächen­aktive Substanzen mit sich. Darum gibt es den Wall trotz seiner geringen Bekanntheit recht häufig. Vermutlich zieht er selten Aufmerksamkeit auf sich, da sowohl er als auch die Fläche mit den angestauten Chemikalien un­auffällig sind und sich in einigem Abstand von der ursächlichen Barriere befinden.

»Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern, was du siehst« (Henry David Thoreau)

Ein solches Hindernis muss nicht besonders groß sein, um passendes Material aufzuhalten. Oft genügt dazu schon ein Schilfhalm oder ein kleiner Zweig. Letztlich ist die Thoreau-Reynolds-Welle selbst ein untrüglicher Hinweis auf einen weitgehend ruhenden Bereich. Sie ist so etwas wie eine Demarkationslinie zur bewegten Umgebung.