Buschfeuer: Warum Australiens Brände diesmal anders sind

Derzeit lodert es vielerorts so heftig, dass sonst gesunde Bäume verbrennen und der Boden bis in einige Zentimeter Tiefe sterilisiert wird. Solch starke Brände können selbst Eukalyptusbäume vernichten. Und sogar die als immerfeucht bekannten Gondwana-Regenwälder in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sind bedroht. Ein Buschfeuer am Mount Nardi griff bereits auf den Nightcap-Nationalpark über, eine der Regenwaldregionen. Feuerwehr und hunderte Freiwillige verhinderten mit knapper Not, dass sich die Flammen ausbreiteten.

Die Gondwana-Regenwälder haben schon viele Klimawandel erlebt, doch inzwischen ist fraglich, ob die verstreuten Flecken des uralten Ökosystems den nächsten überstehen. Auch die Zukunft der restlichen Waldgebiete ist ungewiss.

»Die Gefahr besteht, dass sich der australische Busch einschließlich der verschiedenen Waldtypen des Kontinents in der Folge des Klimawandels nicht mehr in der gleichen Form regenerieren kann«, erklärt Johann Georg Goldammer, Leiter des Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie. »Bei den diesjährigen großflächigen Bränden, die zu einem großen Teil mit sehr hoher Intensität brennen, sind zusammenhängende Brandflächen in einigen Regionen Australiens sehr groß«, sagt Goldammer, der auch Professor für Feuerökologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist.

Statt üppiger Wälder könnten künftig Mondlandschaften das Bild prägen. Von »Moonscaping« sprechen Fachleute, wenn die Vegetation komplett vernichtet wird. In diesem Zustand sind die natürlichen Regenerationszyklen der Tier- und Pflanzenwelt unterbrochen. Und damit nicht genug: Künftig könnten solche Ereignisse häufiger sein. Fachleute wie Goldammer fürchten eine sich selbst verstärkende Rückkopplung: »Das Ergebnis des Teufelskreises zwischen Klimawandel und Feuer führt in vielen Regionen zur Versteppung, das heißt, die Vegetation, die sich da noch halten kann, sind nur Graslandschaften«, sagt der Wissenschaftler. Grüne Wüsten also statt grünem Eukalyptuswald.