Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Hochstaplers, der (fast) ganz England narrte

Die beiden Historiker Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte« auf ihrem gleichnamigen Podcast. Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Im 19. Jahrhundert ereignete sich in England eine bizarre Geschichte, voller Intrige und Drama – also ein Ereignis wie gemacht für das viktorianische Zeitalter, das nach Intrigen und den damit verbundenen Dramen geradezu lechzte. Diese Geschichte endete am 1. April 1898 mit dem Tod eines Mannes, der seinen Lebensabend mittellos und einsam in einer kleinen Wohnung in London zugebracht hatte. Aber entgegen diesen Umständen in Anwesenheit von mehr als 5000 Trauergästen beerdigt wurde. Auf seinem Sarg prangte eine Plakette, die folgenden Namen nannte: Sir Roger Charles Doughty Tichborne.

Wer war dieser Sir Roger Tichborne? Ein verarmter Adliger? Die Wahrheit ist weit kurioser.

Tatsächlich kam am 5. Januar 1829 ein Roger Charles Doughty Tichborne zur Welt, als Sohn einer der ältesten Adelsfamilien Englands. Er führte ein Leben voller Privilegien, aber auch persönlicher Turbulenzen, nicht zuletzt auf Grund der stürmischen Ehe seiner Eltern. Seine frühen Jahre verbrachte er in Frankreich, bis ihn sein Vater schließlich zurück nach England holte und dort auf ein strenges jesuitisches Internat schickte. Nach seinem Schulabschluss, mit 20 Jahren, trat Roger ins Militär ein. Als Soldat der 6. Dragoon Guards, einer schweren Kavallerieeinheit, verpassten ihm seine Kameraden bald schon den Spitznamen »Frenchie«, weil er offenbar einen hörbar französischen Akzent hatte. So oder so: Es sollte eine kurze militärische Karriere werden.