Freistetters Formelwelt: Manchmal sind Gefühle wichtiger als Logik

Will man exakt sein, lässt sich ein Winkel nicht ganz so einfach beschreiben: Ein Winkel ist ein Teil der Ebene, der von zwei Geraden begrenzt wird, die von einem gemeinsamen Punkt ausgehen. Das, was wir dagegen meist meinen, wenn wir Winkel sagen, ist das Winkelmaß oder die Winkelweite – also die Größe des Winkels. Dreht man eine Gerade um einen gewissen Wert um ihren Ausgangspunkt, erhält man einen entsprechend großen Winkel. Mit welchen konkreten Zahlen wir den Winkel darstellen, hängt davon ab, wie man den so genannten Vollwinkel unterteilt.

Den Vollwinkel erhält man, wenn man die Gerade eine volle Kreisbewegung durchführen lässt. Üblicherweise sagen wir, dass der Vollwinkel 360 Grad hat – aber das ist eine reine Konvention. Es geht auch anders, wie diese Formel zeigt:

Hier wird die Einheit Gon definiert, nämlich als der 400. Teil des Vollwinkels. Ein Gon entspricht also 0,9 Grad, was sehr ungewöhnlich klingt. Doch bei genauerer Betrachtung ist es eigentlich eine naheliegende Idee. Ein rechter Winkel hat nämlich genau 100 gon – und wir definieren ja auch unsere restlichen Einheiten über das Dezimalsystem, also als Vielfache von zehn. Es ist überraschend, dass sich dieses System bei Länge oder Gewicht fast global durchgesetzt hat; bei der Messung von Winkeln aber nicht.